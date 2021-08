Sp. Braga-Sporting terá direito a pré-match na Twitch

O embate entre Sp. Braga e Sporting marcará a estreia do streamer Ricardo 'Don70Pablo' Machado com a camisola da Liga Portugal.





O criador de conteúdo, mais um reforço da aposta da Liga Portugal nos meios digitais, estará em direto a partir do Estádio Municipal de Braga para um pré-match inovador.Aos ecrãs dos seguidores do Twitch da Liga Portugal, 'Don70Pablo' promete levar a emoção dos adeptos presentes em Braga, bem como um olhar próximo dos derradeiros momentos antes do pontapé de saída.Entre o relvado e a bilheteira, esta será uma stream totalmente inovadora no panorama nacional, num projeto que acompanhará semanalmente as competições do Futebol Profissional.