Space Jam: Xbox junta-se a LeBron James e Bugs Bunny

Os fãs de basquetebol, videojogos e cinema podem começar a puxar pela cabeça. Para celebrar a estreia de Space Jam: A New Legacy em 2021, LeBron James, Bugs Bunny e a Xbox juntaram-se para criar um videojogo original, de estilo Arcade, inspirado no novo filme, com a ajuda de todos os fãs, um pouco por todo o Mundo!

O concurso marca o início de uma colaboração épica entre a Microsoft e Space Jam: A New Legacy. De 14 a 30 de Dezembro, os fãs com 14 anos ou mais, poderão enviar as suas ideias para o jogo, através da página oficial do concurso. Só precisam de rever o regulamento oficial, selecionar o género do jogo com uma imagem-chave e descrever a ideia, em menos de 500 palavras.

Os que tiverem a sorte de vencer, verão as suas ideias tornadas realidade, no jogo arcada oficial Space Jam: A New Legacy, disponível como Recompensa para os membros do Xbox Game Pass Ultimate, em 2021.

Encontram todos os detalhes sobre o concurso, no blog post do Xbox Wire.