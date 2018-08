A Insomniac Games apresentou ontem, no edifício LACS em Lisboa, Marvel’s Spider-Man, um exclusivo PlayStation®4 que chega às lojas no próximo dia 7 de setembro, num evento dirigido à comunicação social.

Com uma vista fantástica sobre o rio Tejo, o dia arrancou com uma apresentação do jogo conduzida por Jon Paquette, Lead Writer de Marvel’s Spider-Man na Insomniac Games, a seguir à qual todos os convidados tiveram a oportunidade de experimentar em primeira mão o novo exclusivo da PlayStation®4.

Sobre a unicidade e originalidade da história de Marvel’s Spider-Man, Jon Paquette afirmou que foi intenção do estúdio "criar algo novo porque nós próprios somos fãs". "Assistimos a várias histórias, muitas delas focadas na origem de Spider-Man, mas sentimos que seria muito entusiasmante jogar e viver uma história totalmente nova".

Em Marvel’s Spider-Man, poderás sentir todo o poder de um Spider-Man mais experiente e desfrutar da capacidade de improvisação em combate, da destreza acrobática, do à-vontade com que se movimenta pela cidade e do potencial das interações com o ambiente.

Para celebrar o lançamento de Marvel’s Spider-Man, a PlayStation Portugal confirmou a sua presença na Comic Con Portugal 2018, com um espaço totalmente dedicado ao jogo. "É com muita satisfação que anunciamos a nossa presença na Comic Con Portugal 2018, celebrando aquele que será o próximo grande exclusivo PS4. A Comic Con Portugal decorre precisamente durante o lançamento do jogo, portanto não poderiamos pensar em melhor forma do que partilhar o momento com toda a nossa comunidade criando uma área totalmente dedicada ao mundo construido pela Insomniac e pela Marvel Games, com várias surpresas ao longo dos 4 dias do evento" afirmou João Lopes, PR Manager da PlayStation Portugal.

A Comic Con Portugal, que se posiciona como o maior evento dedicado à cultura pop a nível nacional, terá lugar no Passeio Marítimo de Algés entre 6 e 9 de setembro. A Comic Con Portugal aborda uma grande variedade de temas que vão desde Cinema & TV, a Banda Desenhada & Literatura, Cosplay, Gaming, New Media, Música, entre outros e atrai vários tipos de visitantes nacionais e internacionais.