Spider-Man: Miles Morales chega ao PC a 18 de novembro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales chegará ao PC no próximo dia 18 de novembro. As reservas do jogo poderão ser feitas desde já tanto na Steam como na Epic Games Store.

Os jogadores poderão desfrutar de uma grande variedade de opções de qualidade gráfica para atender a uma ampla variedade de dispositivos, velocidade de fotogramas e suporte para outras tecnologias, como a NVIDIA DLSS 3 e NIVIDA DLSS 2, que melhoram o desempenho, a NVIDIA DLAA, que melhora a qualidade da imagem e a NVIDIA Reflex, que reduz a latência.

Para além do traçado de raios, que estará incluído no Marvel’s Spider-Man: Miles Morales para o PC, os jogadores também poderão desfrutar da imersão do comando DualSense graças aos seus gatilhos adaptativos e feedback háptico, sempre e quando este esteja conectado ao PC através de um cabo USB.

Em anexo encontrarão todos os detalhes sobre os requisitos máximos e mínimos recomendados.

Para além disto, a SIE anunciou um novo pack de compra antecipada para todos aqueles que realizarem a reserva de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales:

O fato T.R.A.C.K;

fato de Spider-Man: Into the Spider-Verse;

O gadget Gravity Well para usar contra os inimigos;

3 Skill Points;