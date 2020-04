Splatoon 2 Online com demo gratuita

Se não está entre os mais de 9 milhões de jogadores em todo o mundo que participaram em inúmeras batalhas de guerra de batalhas Turf War e Splatfests em Splatoon 2, para a Nintendo Switch, visite a Nintendo eShop hoje e faça download da Splatoon 2 Special Demo 2020. Depois prepare-se para reivindicar o seu território das 11:00 de quinta-feira, 30 de abril até às 22:59 de quarta-feira, 6 de maio. Antes de mergulhar no mundo do Splatoon 2, os novatos devem ver o vídeo do Splatoon 2 Direct, que inclui detalhes sobre modos, armas e estilos no jogo.

Durante o evento de demonstração, os jogadores poderão ligar-se online e embarcar em batalhas Turf War de 4 vs 4 com amigos e outros jogadores que possuem o jogo completo. Os jogadores podem também experimentar Ranked Battles e o modo cooperativo Salmon Run. Os jogadores poderão também obter um período gratuito de sete dias para o serviço Nintendo Switch Online. Para ativar a avaliação gratuita, os jogadores devem visitar a Nintendo eShop na consola Nintendo Switch e ir à seção "Nintendo Switch Online".

Os jogadores poderão também economizar 33% na compra de Splatoon 2 até às 23:59 de domingo, e parte dos dados da demo poderão ser transferidos para o jogo, uma vez comprado. É também possível economizar 25% no pacote digital Splatoon 2 + Octo Expansion. E até 10 de maio, os fãs de Splatoon podem economizar 33% em todo o merchandise de Splatoon, incluindo canecas, capas para smartphones e muito mais, na My Nintendo Store.

Por último, mas não menos importante: estamos a revisitar uma Splatfest maionese vs. ketchup! Faça a sua escolha e participe neste evento online das 23:00 de sábado, 23 de maio, até às 22:59 de domingo, 24 de maio. A equipa maionese conquistou a coroa da primeira vez. Vamos ver se a equipa ketchup consegue triunfar desta vez!

Os jogadores podem experimentar gratuitamente a Splatoon 2 Special Demo 2020 a partir de 30 de abril. Podem também obter 33% de desconto na compra de Splatoon 2 na Nintendo eShop até 10 de maio e ativar uma avaliação gratuita de sete dias no serviço Nintendo Switch Online. A competição Mayo vs. Ketchup Splatfest regressa a 23 de maio.