Sporting na liderança do Masters eFootball

A nova competição de futebol virtual da Federação Portuguesa de Futebol arrancou no dia 11 de fevereiro com 33 clubes distribuídos por quatro séries. Com várias equipas a garantir as primeiras vitórias na matchweek 1, já são várias as equipas a vincarem as suas posições nas respetivas séries.

No que diz respeito à Série A, destaque para o Sporting que já é líder. A equipa leonina foi a equipa com melhor registo, depois de uma vitória na abertura da competição frente ao Feirense (triunfos por 4-0 e 5-1). Os Offset e os TS Warrior também venceram, assim como o eFC Porto Soccer Soul, que bateu os Plutoinos (2-1).

Os Apogee são líderes da Série B, após vencerem com o melhor registo (selaram a vitória diante dos BP Kings com vitórias de 4-0 e 3-1). O SC Braga também não deu resposta ao Estoril (2-0).Geekcase (vitória frente ao Marítimo, 2-1) e Académica (triunfo diante do EGN, 2-1) também conquistaram os três pontos.

Nas contas da Série C, destaque para a vantagem dos For The Win (vitória por 2-0 sobre o Farense) e também do GD Tourizense (triunfo sobre o Vitória SC por 2-0). Boavista (venceu o Tondela por 2-1) e Sintrense (2-1 perante os Native2Empire) também somaram três pontos.

Por fim, a Série D é liderada por Leões Porto Salvo (2-0 frente ao Diogo Jota Esports) e Nplay GTZ Bulls (bateu o Nacional por 2-0). O CF Estrela da Amadora também somou dois triunfos sem resposta sobre os K1ck, mas num dos jogos precisou do desempate por penáltis. O Famalicão também registou três pontos, ao derrotar os Rhyno por 2-1.

Durante sete semanas, os clubes vão defrontar-se uma vez em jogos à melhor de três para garantir o apuramento para o segundo nível. São qualificados para o nível 2 da fase regular, os melhores seis clubes de cada grupo. Esses 24 apurados são distribuídos novamente por quatro grupos de seis clubes: esta será a derradeira fase antes dos playoffs. Os melhores quatro classificados de cada agrupamento (16 no total), garantem a última fase da competição - os playoffs - disputados nos dias 6 e 7 de maio na Cidade do Futebol. Para além do título nacional, em jogo está também um prizepool de 25 mil euros.

Jogador da Semana

Jafonsogv901 (João Afonso), do Boavista, foi eleito o Jogador da Semana PlayStation Plus do Masters. Recorde-se que o Boavista venceu os três pontos na ronda inaugural ao bater o CD Tondela, por 2-1, na Série C.