SPY x ANYA: Operation Memories - Jogo baseado no anime será lançado em 2024

A família Forger faz a sua estreia no novo SPY x ANYA: Operation Memories, da Bandai Namco Europe. Baseado no manga e anime SPY x FAMILY, os jogadores assumirão o controlo da adorável e travessa Anya Forger, uma órfã com habilidades telepáticas que foi adotada por Loid Forger. O jogo está a ser desenvolvido para a PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam, e será lançado em 2024.

SPY x ANYA: Operation Memories contará com o seguinte:

1. Experimenta SPY x FAMILY através dos olhos de Anya – Com a tarefa de fazer um diário fotográfico para o Eden College, os jogadores devem tirar fotos memoráveis de Anya para completar o seu diário da série através de passeios, incluindo parques, praias, parques de cães, aquários e museus.

2. Tira fotos quando Anya encontrar algo interessante – Encontra algo que chame a atenção de Anya para capturar fotos memoráveis dela, da sua família e dos seus amigos. Boas fotos serão salvas como memórias de Anya.

3. Toda a diversão e mini-jogos – Uma variedade de mais de 15 mini-jogos estão disponíveis para os jogadores. Experimenta jogos divertidos baseados nas cenas familiares do anime - que vão desde bowling com tema de amendoim até ao treino de ritmo com Yor para ganhar pontos e desbloqueares trajes e itens de passeio.

4. Cria o teu próprio estilo – Personaliza os Forgers com trajes desbloqueáveis e outros itens para criares o teu estilo para aprofundar a diversão do jogo. Usa também o modo de foto do jogo para tirar o retrato perfeito da família Forger!