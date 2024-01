SPYxANYA: Operation Memories lançado a 28 de junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O primeiro jogo para as consolas de SPY x FAMILY convida os jogadores a desfrutar do seu mundo único como Anya em aventuras divertidas em SPYxANYA: OPERATION MEMORIES. Este novo jogo slice-of-life será lançado a 28 de junho de 2024 para a PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch.

Nenhum dia é comum para os Forgers e para uma menina tão animada como Anya. A jovem telepata recebeu uma missão do Eden College: ela deve criar o diário fotográfico mais incrível de todos os tempos!

Os jogadores vão ajudar e acompanhar Anya ao longo dos seus dias, enquanto ela captura e cria memórias inesquecíveis de várias maneiras e locais. Seja em casa, na escola ou durante um passeio, as oportunidades para momentos especiais estão por toda a parte.

Além do jogo base, uma edição digital Deluxe estará disponível, e inclui dois DLCs com acessórios e roupas elegantes para a família Forger usar, bem como itens especiais no jogo!

Enquanto aguardas o seu lançamento, descobre mais sobre o conteúdo e as funcionalidades do jogo no trailer mais recente: link

SPYxANYA: OPERATION MEMORIES estará disponível a 28 de junho de 2024 para a PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. A data de lançamento do Steam será revelada posteriormente.