Star Trek Prodigy: Supernova da Outright Games lançado hoje

A Outright Games, a principal editora global de entretenimento interativo familiar, em parceria com a Paramount Consumer Products e a Nickelodeon, lançam hoje Star Trek Prodigy: Supernova. Baseado na série de animação original da Paramount+ Star Trek: Prodigy, este título de ação-aventura é o primeiro videojogo de sempre de Star Trek projetado para toda a família possa desfrutar em conjunto. Star Trek Prodigy: Supernova estará disponível para PlayStation 4®, PlayStation 5, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S e Steam.

Depois de a Protostar dos E.U.A. captar leituras estranhas de uma estrela moribunda, o transportador avaria e espalha a tripulação pelo universo. Numa corrida contra o tempo, Dal R'El e Gwyndala devem trabalhar para salvar não só os seus tripulantes Jankom Pog, Rok-Tahk, Zero e Murf, mas a sua nave, as novas espécies alienígenas e todo um sistema planetário - antes que tudo seja destruído por uma supernova!

Mas cuidado com o novo inimigo e o seu exército de robots, que não vão parar por nada para destruir a Protostar e mudar todo o curso da história! E cuidado com o Hologram Janeway que ensina o Dal e a Gwyn sobre os caminhos da Federação.

Joga como favoritos dos fãs Dal R'El e Gwyndala em cooperativa solo-play ou 2-player, para explorar os novos mundos alienígenas de Orisi, Mirios e Taresse e fazer o primeiro contacto com os seus habitantes alienígenas. Aprende a cultura da civilização não descoberta e descobre os seus segredos, enquanto navegas nos diferentes ambientes hostis dos planetas, jogas puzzles e ultrapassas desafios.

Baseado na série de animação de sucesso Star Trek: Prodigy, desenvolvida pelos vencedores dos Emmy® Awards Kevin e Dan Hageman ("Trollhunters' e "Ninjago"), o programa é a primeira série de Star Trek dirigida a públicos mais jovens. O programa segue uma tripulação de jovens alienígenas que têm de descobrir como trabalhar em conjunto enquanto navegam numa galáxia maior, em busca de um futuro melhor.

A série é protagonizada por Brett Grey como Dal, Ella Purnell como Gwyn, Rylee Alazraqui como Rok-Tahk, Angus Imrie como Zero, Jason Mantzoukas como Jankom Pog e Dee Bradley Baker como Murf. Kate Mulgrew também regressa à franquia como a icónica Capitã Kathryn Janeway. Produzido pela Nickelodeon Animation e pela CBS's Eye Animation Productions, Star Trek: Prodigy está atualmente disponível para assistir via streaming na Paramount+ e na Nickelodeon nos Eua. A primeira temporada ficou disponível em abril de 2022 no Reino Unido e está a ser lançada por toda a Europa ao longo de 2022.

Terry Malham, CEO da Outright Games, afirmou que "foi um enorme prazer trabalhar com a Paramount e a Nickelodeon para criar um jogo que dê vida a uma marca tão influente e importante para a cultura popular como o Star Trek. Criar o primeiro jogo amigo de família Star Trek tem sido um novo desafio emocionante para nós e temos a certeza que com este título, criámos algo para os fãs de Star Trek de todoas as idades poderem desfrutar juntos".

Star Trek Prodigy: Supernova já está disponível para PlayStation 4®, PlayStation 5, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S e Steam.