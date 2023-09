Star Wars Jedi: Survivor - Nova atualização traz série de melhorias de desempenho

A Respawn Entertainment e a EA lançaram o Patch 7, a próxima grande atualização para o aclamado Star Wars Jedi: Survivor, com uma série de melhorias de desempenho, correções de bugs e otimizações em todas as plataformas.

Para a PlayStation 5 e Xbox Series X|S, o Patch 7 faz uma série de melhorias nos modos de Qualidade e Desempenho, incluindo alcançar 60 FPS sólidos no modo Desempenho.

No PC, o Patch 7 apresenta suporte para NVIDIA DLSS. uma tecnologia super-sampling que pode melhorar enormemente o desempenho de alguns utilizadores.

Todas as notas completas do patch abaixo:

- Este patch introduz várias melhorias relacionadas com o desempenho* na PlayStation 5 e Xbox Series X/S incluindo;

- O modo de desempenho foi completamente reformulado para melhorar substancialmente a experiência do jogador;

- Uma série de otimizações de GPU e CPU – juntamente com a desativação do Ray Tracing – resultaram numa melhor experiência do jogador, incluindo um sólido 60 FPS no modo Performance;

- O Modo de Qualidade também recebeu otimizações para ajudar a reduzir a flutuação do FPS e introduzir outras melhorias visuais;

- Suporte de taxa de atualização variável adicionado para a PS5;

- Melhorias adicionais de desempenho e otimização para o PC, incluindo suporte DLSS;

- Possibilidade de salvar ajustes no sistema para ajudar a evitar a corrupção do jogo salvo;

- Corrigidos problemas em que os jogadores não conseguiam recuperar o seu XP depois de morrerem em determinadas circunstâncias;

- Várias correções de falhas;

- Várias correções de bugs e melhorias em todas as plataformas, incluindo correções para tecido, iluminação e interface do usuário.