Star Wars Jedi: Survivor já disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC

A Respawn Entertainment, a EA e a Lucasfilm Games lançaram hoje o aguardado Star Wars Jedi: Survivor com aclamação da crítica. Em Star Wars Jedi: Survivor, a sequela de Star Wars Jedi: Fallen Order, o Cavaleiro Jedi Cal Kestis (Cameron Monaghan) regressa como um Cavaleiro Jedi mais forte e experiente com ameaças mais perigosas à sua espera em toda a galáxia. Construído para a atual geração de hardware de jogos, Star Wars Jedi: Survivor oferece um combate Jedi repleto de ação, uma jogabilidade cinematográfica emocionante e exploração mais profunda. Star Wars Jedi: Survivor já está disponível para a PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC.

Elogiado pela crítica em todo o mundo, o The Guardian intitulou Star Wars Jedi: Survivor de "o melhor jogo de Star Wars em 20 anos" na sua análise de 5 em 5 estrelas. A análise de 9 em 10 da Inverse disse que é "tudo o que podes querer de uma sequela" e a análise de 9,25 em 10 da Game Informer destacou como o jogo "captura a magia de Star Wars". Na revisão de 9/10 da IGN foi notado que nada mais captura convincentemente jogar como um usuário da Força tão bem quanto aqui", enquanto a revisão da Rolling Stone observou que "é um lembrete de que a Respawn ainda é uma força 'AAA' a ser considerada, e com Jedi: Survivor, o futuro dos jogos de Star Warsestá em boas mãos."

"Star Wars Jedi: Survivor evolui a experiência de jogo de Star Wars Jedi: Fallen Order em todos os sentidos", disse Stig Asmussen, Diretor do jogo na Respawn Entertainment. "Os jogadores vão poder experimentar uma história que aumenta as possibilidades de Cal em cada momento, mundos expansivos para explorar e um combate Jedi que faz com que jogadores de todos os níveis de habilidade se sintam como um verdadeiro Jedi. Eu não poderia estar mais orgulhoso do trabalho que nossa equipa na Respawn colocou neste jogo e estou muito grato pela nossa colaboração com a equipa da Lucasfilm Games nesta aventura."

Star Wars Jedi: Survivor retoma cinco anos após os eventos de Star Wars Jedi: Fallen Order, enquanto Cal continua a crescer como um Jedi e escapar da perseguição constante do Império. Ao lado do seu fiel ajudante droide BD-1, Cal deve unir amigos familiares, incluindo Cere Junda (Debra Wilson), Greez Dritus (Daniel Roebuck), Merrin (Tina Ivlev), e juntar-se a novos aliados como Bode Akuna (Noshir Dalal) para lutar contra o Império e outras fações implacáveis em toda a galáxia. Cal deve adaptar-se às ameaças aprender novas habilidades Jedi, dominar as suas habilidades do sabre de luz e encontrar novas maneiras de navegar pelos planetas extraordinários que vai visitar durante a sua jornada.

"Stig e sua equipa criaram um segundo capítulo extraordinário com Star Wars Jedi: Survivor, que oferece uma experiência que expande o âmbito e a escala do jogo em todos os sentidos", disse Vince Zampella, fundador e CEO da Respawn Entertainment. "Star Wars Jedi: Survivor ressalta a filosofia da Respawn em unir um universo incrível encontrado na franquia STAR WARS™ com uma jogabilidade criativa e emocionante que parece ótima para jogar."

"Star Wars Jedi: Survivor é um jogo de ação e aventura de sucesso, que mostra as incríveis histórias, personagens e planetas dentro da galáxia STAR WARS, enquanto convida os fãs a viver a ação cinematográfica única e a fantasia de ser um Jedi", disse Douglas Reilly, vice-presidente da Lucasfilm Games. "Esta sequência é uma prova do amor e cuidado da Respawn pela franquia STAR WARS e não poderíamos estar mais orgulhosos de colaborar com eles para oferecer uma experiência imersiva de cortar a respiração."

Star Wars Jedi: Survivor já está disponível nas lojas de retalho e digitais para Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC através da app da EA, Steam e Epic Games Store por 59,99€. Os jogadores também podem comprar o Star Wars Jedi: Survivor Deluxe Edition por 69,99€. para desbloquear itens cosméticos exclusivos inspirados em Han Solo, Luke Skywalker e R2-D2.