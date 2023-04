Star Wars Jedi: Survivor recebe novo trailer

Hoje, no Star Wars Celebration em Londres, a Respawn Entertainment, a EA e a Lucasfilm Games mostraram ao mundo um novo trailer de jogabilidade repleto de ação para Star Wars Jedi: Survivor, que será lançado para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC em 28 de abril.

Recorde-se que Star Wars Jedi: Survivor é a sequência do sucesso de sucesso de 2019, Star War s Jedi: Fallen Order e segue as aventuras épicas contínuas do Cavaleiro Jedi Cal Kestis enquanto conta com a ajuda de velhos amigos e novos companheiros na sua luta contra a crescente ameaça do Império em toda a galáxia.