Star Wars: The Old Republic Game Update 7.2 já está disponível

A Bioware e a EA lançaram a próxima grande atualização para o amado MMORPG Star Wars®: The Old Republic™ - Game Update 7.2, Showdown on Ruhnuk! Esta atualização apresenta o novo planeta Star Wars, Ruhnuk, que inclui novos conteúdos de história e Daily Area, novo World Boss, uma variedade de interface de jogadores e melhorias de experiência, incluindo o modo colorblind, uma renovação de PvP com um novo mapa 4v4, bem como alguns aumentos e alterações na Progressão de Gear.

Novo conteúdo:

Visão geral da história: Mandalore, o Vingador, nascido Shae Vizla, está em perseguição da base principal de operações do desonesto Mandalorian Heta Kol que a levou a Ruhnuk, um planeta inóspito no centro de uma nebulosa elétrica.

Um Novo Planeta: Ruhnuk é um novo planeta para Star Wars que nunca ninguém viu antes, é seco e árido, mas apresenta muitos vales fluviais que atravessam a sua paisagem deserta.

Daily Area: O novo arco da história terá jogadores a ajudar as forças de Mandalore no rescaldo da missão principal da história, onde aprenderão mais sobre o que é importante para os Mandalorianos sob o comando de Shae Vizla. Os jogadores ajudarão a localizar um dos seguidores implacáveis do Marechal de Campo Heta Kol enquanto conduz experiências secretas.

Interface de jogador e melhorias de experiência:

Uma variedade de melhorias na interface e na experiência do jogador serão feitas no 7.2, incluindo a capacidade de desconstruir e excluir vários itens, a introdução do novo modo daltônico, um novo mapa pop-out para simplificar a localização de caminhos e uma série de outras UI e Melhorias na experiência do usuário.

PvP Revamp & Novo PvP Map:

O PvP renovado conta com duas filas, 4v4 e 8v8, que permitirão jogos mais equilibrados e matchmaking mais rápido, os jogadores também poderão juntar-se a 8 grupos de jogadores e reclamar recompensas de uma nova pista de recompensa sazonal. Os jogadores também podem desfrutar do novo mapa 4v4, Onderon Palatial Ruins.

Atualizações de progressão de engrenagens:

Os jogadores poderão agora obter equipamento mais forte com um aumento da classificação de item atualizável e um aumento para o Power Floor reduzindo o tempo necessário para que os novos jogadores possam acompanhar e participar em atividades de final de jogo.