Stars Factory cria departamento de eSports

A Stars Factory, empresa de representação e gestão de carreira de profissionais desportivos, criou recentemente um departamento de Esports.

"Na StarsFactory valorizamos o potencial dos Esports e, como tal, pretendemos ser um pilar no desenvolvimento de alta competição de cada profissional, ajudando-o em todos os aspetos da sua carreira competitiva, seguindo sempre os nossos valores de confiança, proximidade, profissionalismo e seriedade", pode ler-se no site oficial da agência.

"A nossa equipa pretende ser um complemento na vida dos nossos talentos, para que eles alcancem o maior sucesso profissional e pessoal, tendo sempre como principal foco suprir as necessidades do jogador e exceder as suas expectativas. A nossa missão é ser a empresa referência a nível mundial na gestão e afirmação de talentos na área de Esports, onde iremos assumir um acompanhamento de excelência e dedicação para com o profissional. O nosso objetivo final é evoluir, superar obstáculos e alcançar vitórias, sempre em conjunto como os nossos talentos", realça a Star Factory.