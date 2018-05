State of Decay 2 tem lançamento marcado para 22 de maio para Xbox One e Windows 10. E preparem-se, porque não vem aí umjogo de zombies banal. É certo que estamos perante um título que aposta forte no já ‘batido’ cenário pós-apocalíptico, mas este tem classe, uma vez que consegue repetir a ideia-base sem ser redundante.

Um dos primeiros aspectos que nos cativa é a importância de uma boa gestão daquilo que transportamos connosco. Temos de coleccionar armas, comida enlatada e todo o tipo de acessórios, mas sempre com atenção redobrada para o facto de apenas contarmos com alguns espaços para preencher na nossa mochila, mais alguns itens nos bolsos. E atenção, porque no que diz respeito a armas estamos bem munidos. Tacos, facas, pés de cabra e pistolas.

Interessante é também a forma como podemos combinar o que temos à nossa disposição para criar armamento mais eficaz para enfrentar todos os desafios que temos pela frente. No que diz respeito à dinâmica do jogo, também já percebemos que jogamos acompanhados. Ou seja, temos sempre uma segunda personagem junto a nós. De resto, no arranque da trama podemos começar com 4 ‘casais’ de personagens. Cada um deles tem os respectivos atributos e consegue ser o melhor em determinada função. As personagens que não escolhermos no início, vão aparecer no jogo e vão-se cruzar com a nossa história. Uma das premissas do que temos pela frente é ajudar os sobreviventes da nossa comunidade, procurando e juntando comida, medicamentos, ferramentas e materiais. A nossa base é, obviamente, a nossa casa e temos de a defender com unhas e dentes, bem como reconstruir edifícios. É neste espaço que as nossas restantes personagens descansam e se refugiam, porque podemos a qualquer altura trocar de personagem. E é esta logística de sobrevivência’ que torna este jogo diferente e muito especial.



Autor: João Seixas