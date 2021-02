State of Play: Aqui estão todas as novidades anunciadas

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou ontem várias novidades para os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5 em mais um episódio do State of Play, um programa que pretende dar a conhecer regularmente novos anúncios e alguns updates a todos os fãs da PlayStation®.

Entre as novidades, destaque para o anuncio de Final Fantasy VII Remake Intergrade, que chegará à PlayStation®5 no próximo dia 10 de junho, com melhorias visuais e de performance, Modo de Fotografia, e um novo episódio protagonizado por Yuffie. De realçar que, aqueles que tiverem uma versão física ou digital de Final Fantasy VII Remake para a PlayStation®4 e quiserem experimentar as melhorias na PlayStation®5 poderão fazê-lo sem custos adicionais. Também poderão transferir todos os seus saves da sua versão da PlayStation®4, sendo que, neste caso, o novo episódio protagonizado por Yuffie deverá ser adquirido em separado.

Destaque ainda para o facto de Returnal, o aguardado jogo de ação roguelike na terceira pessoa da Housemarque que chegará em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 30 de abril, ter recebido ontem um novo trailer, onde é possível ver algumas imagens de gameplay do jogo, e ficar a conhecer melhor alguns dos seus aspetos, bem como algumas das coisas que inspiraram o estúdio responsável pelo seu desenvolvimento.

O aguardado Deathloop, que chegará no próximo dia 21 de maio em exclusivo nas consolas para a PlayStation®5, também recebeu um novo trailer alucinante, com novas imagens de toda a ação do jogo. Este shooter na primeira pessoa de nova geração da Arkane Lyon, o estúdio galardoado responsável pelo Dishonored já está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation®Store, onde conta com duas Edições: a Standard, disponível por 69,99€, e a Deluxe, disponível por 89,99€.

Durante o State of Play de ontem foi ainda confirmada a data de lançamento de Kena: Bridge of Spirits, que chegará à PlayStation®4 e à PlayStation®5 no próximo dia 24 de agosto, e que é uma aventura cativante que inclui uma invulgar companhia mecânica e combates emocionantes. Aqui, os jogadores serão Kena, uma jovem Guia de Espíritos que viaja para uma aldeia abandonada em busca do templo da montanha sagrada.

Outro título que recebeu ontem um novo trailer foi o Solar Ash, que chegará à PlayStation®4 e à PlayStation®5 no final deste ano. Dos criadores de Hyper Light Drifter, este é um jogo de plataformas na terceira pessoa, que conta com um mundo gigantesco, onde se incluem cidades submersas, oceanos e regiões vulcânicas para os jogadores explorarem.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach, o jogo mais ambicioso da série Five Nights at Freddy’s, também recebeu ontem o seu primeiro trailer com gameplay. A pizza do Freddy Fazbear já não se limita a pequenas pizzarias, uma vez que agora o Mega Pizza Plex foi inaugurado em e Nights at Freddy’s: Security Breach.

Há mais novidades e, no episódio do State of Play transmitido ontem, ficou ainda a saber-se que Oddworld: Soulstorm chegará à PlayStation®4 e à PlayStation®5 no próximo dia 6 de abril. E que os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 poderão fazer o download do jogo no dia do lançamento sem custos adicionais, já que o título para a PlayStation®5 será um dos jogos de abril do PlayStation®Plus.

As novidades não ficaram por aqui e, durante o State of Play de ontem, foi ainda anunciado um novo jogo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 dos criadores de Absolver. Sifu é o nome deste jogo imersivo de artes marciais que será lançado ainda este ano, assim como Knockout City, um título dos Velan Studios anunciado ontem, que chegará à PlayStation®4 no próximo dia 21 de maio, e que também recebeu um trailer onde é possível ficar a conhecer algumas das mecânicas dos mapas do jogo, assim como algumas das suas bolas especiais.

Para além disto, o episódio de ontem do State of Play ficou ainda marcado pelo anúncio de várias novidades relacionadas com o divertido Crash Bandicoot 4: It’s About Time, que chegará no próximo dia 12 de março à PlayStation®5 com suporte para 4K HDR nativos a 60 FPS e áudio 3D melhorado. Com tempos de carregamento muito mais curtos será muito mais rápido para os jogadores passarem à ação. O DualSense acrescenta um novo nível de imersão a esta versão para a PlayStation®5 de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, que faz com que esta seja a experiência do Crash mais tátil de sempre.