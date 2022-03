State of Play: Conhece todas as novidades da PlayStation

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou ontem várias novidades para os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5 em mais um episódio do State of Play, um programa que pretende dar a conhecer regularmente novos anúncios e alguns updates a todos os fãs da PlayStation®.

Entre as novidades, destaque para o anúncio de uma expansão para Returnal chamada Ascension. Esta atualização, que chega no próximo dia 22 de março, incluirá um modo cooperativo, que permitirá aos jogadores aventurarem-se pelo planeta de Atropos com companhia, e ainda a Torre de Sisyphus, em que cada fase culminará num encontro com Algos, que ficará cada vez mais difícil à medida que os jogadores avançam no modo.

Destaque ainda para Forspoken, que chegará à PlayStation®5 a 11 de outubro, e que recebeu ontem um novo trailer cheio de ação, que revelou inimigos inéditos num mundo aberto de tirar o fôlego. O jogo conta a história de uma jovem nova-iorquina, Frey, que de repente vai parar à terra mágica e cruel de Athia. Frey tenta acostumar-se com a nova realidade enquanto explora e percorre o magnífico mundo aberto de Athia, onde inimigos corrompidos parecem estar sempre à espreita. Com o tempo, Frey deixa de ser uma nova-iorquina perdida e torna-se uma heroína confiante, que fica cada vez mais forte com as provocações que enfrenta.

Quem também recebeu um novo trailer, com ameaças fantasmagóricas, durante a transmissão de ontem do State of Play foi Ghostwire: Tokyo, um título onde os jogadores terão de ser fortes e enfrentar uma cidade repleta de seres sobrenaturais, que chega à PlayStation®5 no próximo dia 25 de março. Aqui, num breve instante, quase toda a população viva de Tóquio desapareceu enquanto seres folclóricos, de mitos e lendas urbanas, se manifestaram por toda a cidade. Na pele de Akito, um sobrevivente destes desaparecimentos, os jogadores terão de se aliar a um detetive fantasmagórico chamado KK para desvendar o fenómeno e levar à justiça o seu responsável – um homem mascarado conhecido como Hannya. Título já está disponível para reserva na PlayStation®Store e conta com duas edições: a Edição Standard, disponível por 69,99€, e a Edição Deluxe, que custa 89,99€. Aqueles que reservarem qualquer uma destas duas edições para a PlayStation®5 receberão o Traje Hannya e um Pacote Premium com o Traje de Motoqueiro, exclusivo da plataforma, para usar no jogo. A Edição Deluxe, para além de Ghostwire: Tokyo, inclui 3 dias de acesso antecipado ao jogo, um Pacote de Visuais Streetwear, o Visual Shinobi e Arma Kunai. Aqueles que tiverem uma subscrição ativa do PlayStation®Plus também poderão desbloquear o acesso antecipado de 3 dias ao Ghostwire: Tokyo (apenas disponível para a versão digital do título). Para além disto, os membros do PlayStation®Plus poderão ainda receber 10% de desconto neste título se reservarem qualquer edição do jogo na PlayStation®Store até ao próximo dia 24 de março. A propósito, importa lembrar que até ao próximo dia 13 de março, a subscrição de 12 meses do serviço PlayStation®Plus está disponível com um desconto de 25%, exclusivamente na PlayStation®Store para novos subscritores do serviço. Isto significa que os jogadores que não tenham uma subscrição ativa do PlayStation®Plus, poderão subscrever o serviço por apenas 44,99€ em vez dos 59,99€ habituais durante este período.

Durante o State of Play de ontem foi ainda apresentado Exoprimal, um jogo inédito da Capcom onde equipas com cinco jogadores usam Exosuits ultramodernos para enfrentar hordas incansáveis dos dinossauros mais fortes e letais da história. Este jogo de ação, em equipas, tem lançamento previsto para 2023 na PS4™ e PS5™, e decorre em 2043. Aqui, por razões desconhecidas, vórtices misteriosos têm libertado bandos intermináveis de dinossauros no mundo moderno. Os jogadores estão prestes a assistir a uma luta cruel pela sobrevivência entre os corajosos Exofighters do futuro e criaturas ferozes do passado, que ameaçam levar a humanidade à extinção.

Há mais novidades e foi ainda anunciada uma nova demo de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, que permite aos jogadores transferirem o seu progresso para usar no jogo completo. A demo será lançada hoje para a PlayStation®4 e PlayStation®5 e permitirá aos jogadores jogarem as primeiras três fases do jogo, até Western Keep. Nela, os jogadores também poderão testar o modo multiplayer do jogo com outras pessoas que estejam a jogar a demo. Este jogo de ação autêntico, diferente de tudo aquilo que se viu até agora na série Final Fantasy, tem um vilão como protagonista, mostrando um mundo mais sombrio. Com uma grande profundidade de gameplay e níveis de dificuldade para agradar a todos os jogadores, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin tem data de lançamento prevista para o próximo dia 18 de março.

As novidades não ficam por aqui e foi ainda anunciado que Gundam Evolution irá trazer a ação de um FPS free-to-play à PlayStation®5 e à PlayStation®4 ainda em 2022. Este ano também contará com o lançamento, para a PlayStation®4 e PlayStation®5, de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, uma das coleções de jogos retro mais completa de sempre, e de GigaBash, que combina o caos e a criatividade de títulos como Power Stone, Super Smash Bros. Ultimate e War of the Monsters com o tamanho estonteante dos filmes clássicos de kaiju (monstros gigantes japoneses).

Há mais e, à PlayStation®4 e PlayStation®5 este ano chegará ainda JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, que captura o estilo artístico de Hirohiko Araki e que, entre muitas outras coisas, conta com uma ampla variedade de modos de jogo.

A série Valkyrie também está de volta com um novíssimo RPG de ação da Square Enix chamado Valkyrie Elysium, que conta com uma história épica, belas paisagens e um novo e dinâmico sistema de combate que combina estratégia, ação e um excelente sistema de combos que colocará à prova a capacidade de raciocínio e reação dos jogadores. O título irá ser lançado para a PlayStation®5 e para a PlayStation®4 ainda este ano e, em breve, serão partilhados mais detalhes sobre o mesmo.

Da Square Enix, surge ainda outra história, imersiva e sombria, que também chegará à PS4™ e PS5™ este ano: The DioField Chronicle, um RPG de estratégia passado num mundo único que combina influências medievais, contemporâneas e de fantasia com um sistema de batalha complexo e inovador.

O título Trek to Yomi também teve direito a um novo trailer, que mostrou uma experiência cinematográfica no Japão do Período Edo. Jogo será lançado em breve para a PlayStation®4 e PlayStation®5.