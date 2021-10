State of Play: Conhece todas as novidades reveladas pela Sony

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou ontem várias novidades a caminho da PlayStation®4 e da PlayStation®5 em mais um episódio do State of Play, um programa que pretende dar a conhecer regularmente novos anúncios e atualizações à comunidade PlayStation®.

Entre as novidades, destaque para o Deathverse: Let It Die, com anúncio da chegada à PlayStation®4 e à PlayStation®5 na Primavera de 2022, um jogo de ação multijogador onde os jogadores lutam pela fama, glória e fortuna num programa televisivo de sobrevivência denominado de Death Jamboree. O espetáculo decorre num mundo virtual conhecido como Deathverse, que foi criado como destino final para a alma das pessoas.

Destaque ainda para We Are OFK, onde a banda Indiepop OFK se junta ao co-designer de Hyper Light Drifter para uma nova série biopic de música de cinco episódios, com chegada em 2022 para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5.

Outra das novidades foi Bugsnax: The Isle of BIGsnax, que, no trailer de revelação, anunciou a chegada de uma nova atualização grátis no início de 2022 para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, que introduz uma nova ilha, uma casa e a funcionalidade de vestir os Bugsnax. Aventura-te nesta ilha misteriosa onde os Bugsnax são enormes, onde serás Chandlo, Floofty, Tiffany e Shelda, que irão explorar a história esquecida da ilha e as suas histórias pessoais.

Durante o State of Play de ontem foi ainda anunciada a data de lançamento de Five Nights at Freddy’s: Security Breach, o mais ambicioso título da série Five Nights at Freddy’s, para o próximo dia 16 de dezembro de 2021, para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5. Este jogo de horror-sobrevivência na primeira pessoa acontece no Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex, onde o jogador joga como Gregory, um jovem que ficou preso nas instalações durante a noite. Assim que os procedimentos de encerramento do Pizzaplex entram em vigor, terás de sobreviver enquanto procuras uma saída.

O aguardado Death’s Door também esteve presente no State of Play transmitido ontem, com um trailer que anunciou a data de lançamento para dia 23 de novembro, para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5. Este título chegará às consolas PlayStation® com 60fps, com uma nova dimensão de sensação do jogo graças ao feedback háptico do comando sem fios DualSense e com um design sonoro que reflete o peso, a velocidade, a complexidade e a sensação de cada impacto no jogo.

Outro título que recebeu ontem um novo trailer foi KartRider: Drift, que introduz gráficos de nova geração usando Unreal Engine 4 e sistemas de melhoria de jogabilidade. Chegará à PlayStation®4 em 2022, mas os jogadores vão poder inscrever-se para a Beta que acontecerá ainda este ano, a 8 de dezembro.

Destaque ainda para King of Fighters XV que, durante o State of Play de ontem, recebeu um novo trailer onde a nova personagem Dolores anunciou o Open Beta Test para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, que decorrerá entre os dias 19 e 22 de novembro.

Há mais novidades e, no episódio do State of Play transmitido ontem foi apresentado o trailer de viagem guiada do novo First Class Trouble, onde a comunicação com outros jogadores é fundamental, mas também significa que não podes confiar em ninguém. Neste jogo, terás de sobreviver enquanto humano residente de um luxuoso cruzeiro espacial ou Personoid, a tentar passar por humano. Este jogo chegará à PlayStation®4 e à PlayStation®5 no próximo dia 2 de novembro, sendo que os jogadores com subscrição ativa ao serviço PlayStation®Plus poderão disfrutar deste título sem custos adicionais.

Star Ocean The Divine Force, o mais recente título da série popular de RPG da Square Enix e tri-Ace foi anunciado ontem, com chegada à PlayStation®4 e à PlayStation®5 no próximo ano. Este jogo conta uma história que combina ficção científica e fantasia, com um alinhamento repleto de personagens, um sistema de batalha que proporciona um combate emocionante, e muito mais.

As novidades não ficam por aqui e, no novo trailer de jogabilidade de quase cinco minutos de Little Devil Inside é possível ver melhor o mapa do mundo e a jogabilidade deste título de ação-aventura Vitoriano que chegará à PlayStation®4 e à PlayStation®5 em 2022.