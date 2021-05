State of Play de Horizon Forbidden West disponível em português

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o episódio do State of Play dedicado a Horizon Forbidden West, o aguardado título AAA que promete fazer história e ser um dos maiores videojogos de todos os tempos, já está disponível com legendas em português.

Episódio foi transmitido ontem e mostrou quase 14 minutos de jogabilidade, capturada na PlayStation®5, do aguardado jogo que dá continuidade às aventuras da icónica Aloy, uma das heroínas mais influentes e queridas de jogadores de todo o mundo.

No vídeo, Aloy envia o seu fiel amigo Erend ao que restou da cidade de San Francisco para recuperar um importante artefacto. No entanto não demorou muito até Erend entrar em apuros ao encontrar uma fação rebelde da tribo dos Tenakth, guerreiros ferozes que, de alguma forma, descobriram como sabotar as máquinas. É aqui que Aloy entra em ação atravessando ruínas espetaculares e uma natureza exuberante ao mesmo tempo que luta contra vários inimigos para resgatar o seu amigo e continuar a sua jornada. Os cenários de Horizon Forbidden West, tal como é possível ver no vídeo, prometem oferecer momentos icónicos e espetaculares que permanecerão no pensamento dos jogadores pela sua majestosidade.

Para além disto, no episódio do State of Play transmitido ontem, é ainda possível ver alguns dos novos dispositivos disponíveis no jogo, como o Pullcaster que agiliza a escalada, o Shieldwing que permite saltar com segurança ou surpreender inimigos de grandes alturas, e a máscara de mergulho, que permite explorar todo um novo mundo subaquático. O mítico Focus também apresentará melhorias e agora vai revelar novas áreas onde se pode escalar e conceder a habilidade de sabotar mais máquinas para usá-las para montar ou para lutar.

Quanto ao combate, Horizon Forbidden West enfatiza mais a estratégia e liberdade graças ao enorme arsenal que estará à disposição dos jogadores. A fiel lança de Aloy é ideal para lutar corpo a corpo e permite usar um novo conjunto de combos. Os arcos com tipos de munição especial podem retirar a armadura das máquinas e expor os seus pontos fracos. As granadas adesivas podem ser disparadas com estilingues que inutilizam os inimigos temporariamente. Tudo isto e muito mais poderá melhorar-se numa banca de trabalho e servirá para derrotar inimigos humanos, mas também as mortíferas máquinas como os Sunwings no ar, os Clawstriders e os Tremortusks na terra, os Snapmaws e, entre outros, os pequenos, mas não menos periogosos, Burrowers, na água.

Em Horizon Forbidden West o mundo está a morrer e tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre fronteiras. A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Cabe a Aloy desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio ao mundo. Na sua aventura, irá reencontrar velhos amigos, forjar alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de um passado esquecido. E tudo isto ficando sempre atenta aos avanços de um novo e aparentemente invencível inimigo.