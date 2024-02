State of Play dedicado a Final Fantasy VII Rebirth

A Sony Interactive Entertainment (SIE) convida todos os jogadores a acompanharem, em direto, pelas 23h30 (hora portuguesa) de amanhã, dia 06 de fevereiro, a transmissão de mais um episódio do State of Play, um programa que pretende dar a conhecer regularmente novos anúncios e alguns updates a todos os fãs da PlayStation®. Desta vez, o programa será dedicado a Final Fantasy VII Rebirth, o segundo jogo do projeto Final Fantasy VII Remake, que conta a história do RPG que redefiniu este género em três jogos independentes.

De lembrar que em Final Fantasy VII Rebirth, os lendários heróis Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII escaparam da cidade distópica de Midgar e estão agora em busca de Sephiroth, o vingativo espadachim do passado de Cloud que todos julgavam morto.

Esta nova aventura pode ser jogada por todos, até mesmo por aqueles que nunca jogaram o Final Fantasy VII Remake ou o jogo original da PlayStation®, já que num mundo tão vasto como o deste título, os jogadores poderão contar com um novo conceito de narrativa cinematográfica, um combate de ritmo frenético e uma exploração aprofundada.

Os jogadores poderão acompanhar o episódio do State of Play dedicado a este jogo em direto através dos canais oficiais da PlayStation® no YouTube, TikTok e Twitch.