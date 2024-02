State of Play dedicado a Final Fantasy VII Rebirth confirma demo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) transmitiu ontem à noite, dia 6 de fevereiro, um novo episódio do State of Play, desta vez dedicado a um dos jogos mais aguardados de 2024: Final Fantasy VII Rebirth, que chegará à PlayStation®5 no próximo dia 29 de fevereiro, e que conta a história do protagonista Cloud Strife e dos seus leais companheiros que exploram um mundo enorme fora de Midgar, a cidade de Mako, enquanto perseguem Sephiroth, um dos antagonistas mais icónicos da história dos videojogos. Durante a transmissão foram mostradas novas imagens de gameplay do jogo, e foi ainda confirmado que já está disponível uma demo gratuita do jogo na PlayStation®Store.

Esta demo permitirá aos jogadores assumirem o controlo não só do protagonista, Cloud, como também do vingativo espadachim do passado de Cloud que todos julgavam morto, Sephiroth. Além disto, esta demo, que já está disponível, dá a conhecer o episódio de Nibelheim que constitui o primeiro episódio da história. Para o final deste mês, o estúdio anunciou uma atualização que também permitirá explorar parte da região de Junon, antes do lançamento do jogo.

As novidades não ficaram por aqui e o State of Play de ontem dedicado a Final Fantasy VII Rebirth incluiu ainda um novo trailer centrado na história do jogo, juntamente com cerca de 11 minutos de jogabilidade nunca antes vista. Estas imagens incluem a estreia mundial de muitos elementos inéditos do jogo: uma visão geral de um mapa do mundo gigantesco (construído com várias áreas perfeitamente ligadas entre si); muitos pontos de interesse para explorar no mapa-mundo; minijogos únicos e coloridos espalhados por diferentes regiões; uma narrativa cinematográfica épica com gráficos espetaculares; novas e melhoradas formas de aprofundar relações com companheiros através do jogo e muito mais.

Final Fantasy VII Rebirth chega à PlayStation®5 no próximo dia 29 de fevereiro, no entanto, já está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation®Store, onde também já está disponível uma demo gratuita.