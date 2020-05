State of Play dedicado a Ghost of Tsushima revela novidades

A Sony Interactive Entertainment (SIE) transmitiu ontem um episódio especial do State of Play, totalmente dedicado a Ghost of Tsushima, o aguardado título desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 17 de julho. Nele foram reveladas diversas imagens de jogabilidade, incluindo mecânicas de exploração, combate e ainda mais.

Com quase 19 minutos de duração, esta transmissão deu a conhecer alguns detalhes sobre a exploração que, para o estúdio, é a essência do design de mundo aberto de Ghost of Tsushima desde o começo. O estúdio interrogou-se desde cedo sobre como podia deixar a ilha guiar os jogadores da forma mais temática e imersiva possível e, neste título, o Vento Guia poderá levar os jogadores a todos os locais no jogo, incluindo a grandes momentos da história. Também poderá levá-los a encontrar colecionáveis raros.

"Tsushima é rica em exploração e descobertas", diz o estúdio neste episódio especial do State of Play, acrescentando que os jogadores deverão deixar-se guiar pelo vento e estar atentos às pistas visuais que lhes são dadas, como fumo no horizonte, árvores com formatos "estranhos e interessantes", e até alguns animais que tentam chamar a sua atenção.

Para além disto, em Ghost of Tsushima, os jogadores poderão ainda explorar edifícios abandonados e recolher recursos raros, assim como voltar a um local que já visitaram com o Fast Travel.

Relativamente ao combate, o episódio de ontem do State of Play, mostrou ainda como é que o protagonista, Jin Sakai, combate como Samurai e como é que ataca os mesmos inimigos na pele do Fantasma. Para que tenha sucesso enquanto combate como Samurai, o protagonista deverá ser extremamente preciso ao enfrentar os inimigos e não desperdiçar energia, pois cada golpe conta. Por outro lado, na pele do Fantasma, deverá usar todos os golpes baixos que conhece para igualar as coisas, servindo-se até do medo como arma.

Em Ghost of Tsushima, quer esteja a lutar como Samurai ou na pele do Fantasma, Jin usará diferentes tipos de armaduras. Isto porque neste jogo a armadura concede diferentes vantagens mecânicas e define o estilo de jogo dos jogadores, que quando estiverem a explorar este título descobrirão amuletos omamori, que lhes darão vantagem em batalha. De acordo com o estúdio, os jogadores desenvolverão novas técnicas que farão de Jin menos Samurai e mais Fantasma à medida que a sua lenda se fortalece, e poderão decidir como é que essas técnicas evoluirão. A propósito da personalização da personagem, o estúdio dá ainda uma dica aos jogadores: "Apanha flores para tinturas. Em quantidade suficiente poderão alterar a cor de uma armadura".

Neste State of Play dedicado a Ghost of Tsushima, o estúdio responsável pelo jogo, falou ainda do seu Modo de Fotografia, ideal para quem gosta de tirar fotografias ou criar vídeos. Este modo contará com recursos como gradação de cores e profundidade de campo para que os jogadores possam focar os objetos certos. Algumas novidades também destacam o movimento e os jogadores poderão controlar a direção e a velocidade do vento, alterar partículas e, entre outras coisas, escolher uma faixa da banda sonora original.

Durante a transmissão de ontem do State of Play, a Sucker Punch anunciou ainda um Modo de Filme Granulado, a preto e branco e com muito vento, que poderá ser ativado desde o início do jogo e fará com que os jogadores sintam que estão a jogar um dos seus filmes de samurais favoritos.

Desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 17 de julho.

Neste título, no final do século XIII, o império mongol devastou nações inteiras no decorrer da campanha para conquistar o Oriente e, a ilha de Tsushima é o último ponto de defesa entre o território japonês e a enorme invasão mongol liderada pelo implacável e astucioso general Khotun Khan.

À medida que a ilha queima com a primeira vaga do assalto mongol, o guerreiro samurai, Jin Sakai, é um dos últimos sobreviventes do seu clã e, independentemente do preço a pagar, está resolvido a proteger o seu povo e a recuperar a sua casa. Aqui, na missão de reclamar Tsushima, Jin tem de procurar a orientação e o apoio de velhos amigos e novos aliados improváveis. Tem de abandonar a tradição e tornar-se num novo tipo de Guerreiro para proteger o que resta da sua pátria e população a qualquer custo.