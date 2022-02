State of Play dedicado a Gran Turismo 7

A Sony Interactive Entertainment (SIE) convida todos os jogadores a acompanharem, em direto, pelas 22h00 (hora de Portugal continental) de hoje, dia 2 de fevereiro, a transmissão de mais um episódio do State of Play, que desta vez será dedicado a Gran Turismo®7, o aguardado título dos estúdios Polyphony Digital, que chegará em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 no próximo dia 4 de março.

Este novo episódio do State of Play, que se focará nos modos e características do jogo, terá a duração de mais de 30 minutos, com novas imagens e jogabilidade capturadas na PlayStation®5 e poderá ser acompanhado nos canais oficiais da PlayStation® no YouTube e Twitch.

O Gran Turismo®7 junta as melhores funcionalidades de sempre do verdadeiro simulador de condução. Com mais de 420 carros disponíveis na Brand Central* e no concessionário de carros usados* logo a partir do dia de lançamento, o Gran Turismo®7 recria o visual e a condução de carros clássicos e supercarros topo de gama com um detalhe sem paralelo. Cada carro tem um comportamento diferente e uma condução única que podes explorar ao longo de mais 90 circuitos em condições climatéricas dinâmicas, e onde se incluem alguns circuitos clássicos da história do GT™.