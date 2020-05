State of Play dedicado a The Last of Us Parte II já está disponível

A Sony Interactive Entertainment (SIE) transmitiu ontem um episódio especial do State of Play, totalmente dedicado a The Last of Us Parte II, o aguardado título desenvolvido pela Naughty Dog, que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho totalmente localizado em português, juntamente com um bundle de Edição Limitada da PS4™ Pro. Transmissão já está disponível com legendas em português no canal de YouTube da PlayStation®Portugal.

Com pouco mais de 20 minutos de duração, esta transmissão deu a conhecer algumas das novas mecânicas que estarão disponíveis em The Last of Us Parte II, e revelou, em exclusivo, uma nova sequência de gameplay nunca antes vista.

Como exemplo de algumas novidades técnicas, este State of Play dedicado a The Last of Us Parte II mostrou, entre outras coisas, a grande agilidade de Ellie, a protagonista do jogo, que terá novas opções de jogabilidade, como a possibilidade de se desviar dos ataques dos inimigos para contra-atacar, de rastejar ou ainda de se esconder na erva. Por outro lado, Ellie também será capaz de escalar, saltar e descer com cordas para encontrar segredos e partes da história como diferentes histórias secundárias que não poderiam ser descobertas se o jogadores decidissem não explorar.

De acordo com o estúdio responsável pelo desenvolvimento do jogo, The Last of Us Parte II tem um dos maiores ambientes alguma vez criados pela Naughty Dog, e conta com algumas novidades, como a exploração a cavalo ou lancha. De realçar que o já conhecido Modo de Escuta para detetar os inimigos volta a estar presente neste título, tal como no primeiro, com a diferença de que agora, com a presença de novos inimigos como os cães – que serão capazes de seguir o rasto de Ellie – os jogadores deverão estar em constante movimento para não serem descobertos.

Visita o canal de YouTube da PlayStation®Portugal para rever este episódio especial do State of Play totalmente dedicado a The Last of Us Parte II, com legendas em português, e descobrir todas as novidades que foram anunciadas.

De lembrar que The Last of Us Parte II chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho totalmente localizado em português, juntamente com um bundle de Edição Limitada da PS4™ Pro, que também estará disponível no dia do lançamento do jogo da Naughty Dog. E que este bundle, que estará disponível por 399,99€*, inclui uma fantástica consola PS4™ Pro de 1TB completamente personalizada ao estilo do título e com a tatuagem de samambaia de Ellie gravada no topo, e um elegante comando sem fios DUALSHOCK®4 com um acabamento mate em Steel Black, também com a tatuagem de samambaia de Ellie no punho e o logótipo do jogo no painel táctil. Para além disto, a Edição Limitada de The Last of Us Parte II inclui ainda uma cópia física do jogo e um código em voucher para redimir conteúdos digitais** como um tema dinâmico e, entre outros, alguns avatares.

De lembrar ainda que este comando sem fios DUALSHOCK®4 de Edição Limitada também estará à venda em separado a partir do próximo dia 19 de junho, por 64,99€*. E que, para além disto, a SIE anunciou a chegada, no mesmo dia, de uns auscultadores sem fios com microfone, também eles de Edição Limitada. Num acabamento mate em Steel Black com almofadas internas contrastantes em cor púrpura, estes auscultadores sem fios, que estarão disponíveis por 99,99€*, também apresentam a famosa tatuagem de samambaia de Ellie e o logótipo de The Last of Us Parte II.

The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Jogo chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho, totalmente localizado em português.