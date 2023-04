State of Play mostra 25 minutos exclusivos de gameplay de Final Fantasy XVI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o mais recente episódio do State of Play, transmitido ao vivo na noite de 13 de abril, já está disponível, mostrando em exclusivo um vídeo de gameplay de 25 minutos de Final Fantasy XVI, a épica saga de videojogos de fantasia.

Durante 25 minutos emocionantes, Final Fantasy XVI apresentou uma infinidade de novidades, como combates com os Eikons que combinam diferentes mecânicas de ação, desde shooter aos combates 2D com momentos espetaculares que prometem ser inesquecíveis.

A história de Final Fantasy XVI levará os jogadores a diferentes fases da vida de Clive, o protagonista e First Shield de Rosariado no reino de Valisthea. Neste sentido, como é habitual nos títulos da franquia, Clive continuará a ser acompanhado por diferentes personagens a quem se juntará para formar equipa.

Na parte jogável, a navegação pelo mundo de Final Fantasy XVI será feita através de um mapa atualizado com locais que serão adicionados à medida a que os jogadores os forem descobrindo. Quanto ao combate, todas as batalhas acontecerão em tempo real, com combates rápidos que aproveitarão todo o poder e funcionalidades da PlayStation®5.

Além disso, o título terá várias opções que permitirão que jogadores de diferentes perfis aproveitem o título. Por um lado, o "modo história" permitirá que os jogadores aproveitem a narrativa espetacular do título e deixem em segundo plano a parte mais desafiadora da jogabilidade. Por outra, o sistema de acessórios ajudará nos combates rápidos e a automação da árvore de habilidades permitirá aos jogadores selecionarem rapidamente o equipamento que melhor se adapta ao seu estilo de jogo.

O título Final Fantasy XVI estará à venda para a PlayStation®5 no dia 22 de junho de 2023.