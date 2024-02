State of Play mostra novo trailer de Rise of the Ronin

A Sony Interactive Entertainment (SIE) mostrou ontem à noite durante a transmissão de mais uma edição do State of Play, um novo trailer de Rise of the Ronin™, o aguardado novo título ambientado no Japão do estúdio Team Ninja, que apresenta um vasto mundo aberto cheio de combates e uma história complexa inspirada em acontecimentos históricos.

No trailer, que pode ser visto aqui, o diretor do jogo, Fumihiko Yasuda, apresentou em exclusivo novas imagens de gameplay do jogo. Neste título, os jogadores poderão deambular livremente por ambientes naturais e locais como Yokohama, um dos primeiros portos a abrir-se ao comércio com países estrangeiros, num cenário único que mistura a cultura tradicional japonesa com influências ocidentais.

O trailer também mostrou algumas novidades em termos de combate: em Rise of the Ronin™, os jogadores poderão escolher entre uma variedade de armas, combinando armas de fogo modernas com as tradicionais katanas de combate clássicas dos mestres do estúdio Team Ninja, juntamente com armas mais sofisticadas como o lança-chamas e a baioneta.

Além disso, o estúdio está a trabalhar num mundo aberto que os jogadores poderão percorrer à vontade: com o engenhoso acessório avícula, que permitirá deslizar de lugares altos a cavalo ou usando a corda para saltar entre telhados.

Em Rise of the Ronin™, os jogadores terão a liberdade de escolha não só para se deslocarem pelo Japão do século XIX, mas também para criarem laços e estabelecerem vínculos com outras personagens, o que terá impacto na forma como a história se desenrola. O título chega no próximo dia 22 de março em exclusivo para a PlayStation®5, e está disponível para reserva em todas as edições através dos pontos de venda habituais, PlayStation Direct e PlayStation®Store.