Stray, Final Fantasy VII Remake e Marvel’s Avengers no PlayStation Plus

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, as primeiras novidades do catálogo de jogos do novo PlayStation®Plus, que estarão disponíveis para os membros Extra e Premium já a partir do próximo dia 19 de julho. Destaque para o aguardado jogo de aventuras felinas Stray, que será lançado no mesmo dia, e ainda para Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel’s Avengers, cinco títulos de Assassin’s Creed e dois títulos de Saints Row. Membros do PlayStation®Plus Premium também poderão desfrutar de vários clássicos como No Heroes Allowed! (PSP) e LocoRoco Midnight Carnival (PSP), que também estarão disponíveis a 19 de julho.

Stray, que estará disponível para os membros do PlayStation®Plus Extra e PlayStation®Plus Premium que tenham uma PlayStation®5 ou PlayStation®4 a 19 de julho, data em que é lançado, é um jogo de aventuras felinas na terceira pessoa que decorre em becos iluminados por néon numa cibercidade decadente, ao longo dos ambientes sombrios de um submundo tenebroso. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de verem o mundo pelos olhos de um gato de rua e de interagirem com o ambiente de forma divertida. O jogo é uma criação dos BlueTwelve Studio, uma pequena equipa do sul de França composta sobretudo por gatos e uma mão-cheia de humanos.

Já Final Fantasy VII Remake Intergrade, que estará disponível para os membros do PlayStation®Plus Extra e PlayStation®Plus Premium que tenham uma PlayStation®5, é uma versão melhorada e alargada do aclamado e premiado Final Fantasy VII Remake para a PlayStation®5. O jogo traz o FF7R Episode INTERmission com Yuffie como personagem principal, apresentando um novo arco narrativo emocionante e inúmeras novidades para os jogadores. A propósito é de realçar que Final Fantasy VII Remake também estará disponível nas novidades do catálogo de jogos deste mês para os jogadores da PlayStation®4.

Os jogadores que tenham uma PlayStation®5 ou PlayStation®4 e sejam membros do PlayStation®Plus Extra ou do PlayStation®Plus Premium também poderão, a partir de 19 de julho, desfrutar de Marvel’s Avengers, um jogo de aventuras épico que combina uma história cinematográfica original com uma jogabilidade individual ou cooperativa. Mas as novidades não ficam por aqui e, a partir do mesmo dia, também estarão disponíveis os seguintes títulos:

Assassin’s Creed® Unity | PS4

Assassin’s Creed® IV Black Flag | PS4

Assassin’s Creed® Rogue Remastered | PS4

Assassin’s Creed® Freedom Cry | PS4

Assassin’s Creed®: The Ezio Collection | PS4

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row: Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure | PS4

Jumanji The Video Game | PS4

Paw Patrol on a Roll! | PS4

ReadySet Heroes | PS4

Adicionalmente, membros do PlayStation®Plus Premium também poderão, a partir da próxima terça-feira, desfrutar de No Heroes Allowed! (PSP) e LocoRoco Midnight Carnival (PSP).