Sucker Punch detalha a grande atualização 1.1. de Ghost of Tsushima

A Sucker Punch revelou os detalhes da atualização 1.1. de Ghost of Tsushima, que estará disponível a partir do próximo dia 16 de outubro. Para além do aguardado modo multijogador, Ghost of Tsushima: Lendas, a atualização inclui ainda várias melhoras qualitativas e algumas surpresas.

"Ghost of Tsushima: Lendas é uma nova experiência multijogador cooperativa e online na qual os jogadores encontrarão novas missões de história para dois jogadores e missões de sobrevivência para quatro, e ainda uma Raid que será lançada nas semanas após o lançamento da atualização", revelou Darren Bridges, Senior Staff Designer na Sucker Punch Productions.

Esta nova versão trará uma nova personagem: Gyozen o Contador de Histórias, autor e guardião das histórias que aparecem em Ghost of Tsushima: Lendas, que darão aos jogadores acesso a um portal que lhes permite desbloquearem as diferentes missões de história e conectarem-se ao modo multijogador online. No modo de sobrevivência, os jogadores poderão escolher entre quatro classes, cada uma com vantagens e características únicas que cada grupo de quatro jogadores poderá combinar ao seu gosto: Samurai, Caçador, Ronin ou Assassino.

Algumas semanas depois do lançamento de Ghost of Tsushima: Lendas, a Sucker Punch lançará uma nova missão: Raid, uma aventura épica dividida em três partes que requer um excelente trabalho de equipa e comunicação para a superar.

Para além destes conteúdos, a atualização 1.1. de Ghost of Tsushima inclui uma grande variedade de novos cosméticos desbloqueáveis à medida que se avança no jogo. "O aspeto estético é importante, mas a progressão em Ghost of Tsushima: Lendas centra-se no equipamento e nas técnicas que forem desbloqueadas", continuou Bridges.

Além de Ghost of Tsushima: Lendas, a atualização 1.1. incluirá também novidades para a campanha de Ghost of Tsushima baseadas nos comentários dos jogadores. É o caso do modo New Game+, que permitirá aos jogadores recomeçar a jornada de Jin com uma dificuldade aumentada, e que trará um novo cavalo com uma crina vermelha e sela exclusiva. Também há novos e poderosos Charms, novos upgrades para a espada, arco e armadura dos jogadores, e ainda novos troféus e um novo tipo de flor: a Ghost Flower.

Uma vez que tenham descarregado a versão 1.1. de Ghost of Tsushima, os jogadores poderão descarregar na sua PlayStation®4, através da PlayStation®Store, Ghost of Tsushima: Lendas, sendo que é preciso uma conexão à internet e uma subscrição do PlayStation®Plus ativa para jogar com outras pessoas.