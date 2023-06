Super Mega Baseball 4 já chegou

A Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA), EA SPORTS™ e Metalhead™ estão entusiasmadas com o lançamento mundial do Super Mega Baseball™ 4, o mais recente jogo da aclamada série Super Mega Baseball™. Super Mega Baseball™ 4 oferece novos níveis de emoção e autenticidade com a inclusão de lendas do baseball da vida real e diversão visual para os fãs desfrutarem do jogo. Super Mega Baseball™ 4 chega para a PlayStation 5 e Xbox Series X|S pela primeira vez, com cross-play em Pennant Race e Online Leagues em todas as plataformas, incluindo Xbox One, PlayStation®®4, Nintendo Switch™ e PC via Steam.®

Super Mega Baseball 4 leva a amada franquia a novos patamares, oferece uma jogabilidade imersiva e vibrante que se mantém fiel à franquia Super Mega Baseball e que os jogadores adoram. Com o Hall da Fama do Baseball David "Big Papi" Ortiz como o primeiro atleta de capa da franquia para o Super Mega Baseball 4, mais de 200 lendas do baseball como Babe Ruth, Hank Aaron, Jose Bautista, Randy Johnson e muitas mais estão prontas para entrar na amada experiência All-Stars da Super Mega League.

"Estamos incrivelmente animados por lançar o Super Mega Baseball 4 ao lado da EA SPORTS e trazer a alegria do baseball para jogadores em todo o mundo", disse Scott Drader, Diretor de estúdio e produtor sénior do Metalhead. "Com novos recursos e conteúdo empolgante solicitado pela comunidade, opções de personalização profundas e uma enorme quantidade de lendas, das mais notáveis do baseball, mal podemos esperar para que os jogadores se inclinem para as redes!!"

Super Mega Baseball 4 traz a atualização mais significativa da história da franquia. Cada canto do jogo ficará melhor do que nunca, repleto de gráficos impressionantes, animações aprimoradas para os jogadores e novos estádios lindos. O jogo inclui uma série de novos recursos em modos fundamentais como Exhibition, Franchise, Pennant Race, Season and Online Leagues, incluindo:

Baseball Legends: Mais de 200 lendas do beisebol estão integradas no Super Mega Baseball 4, ao lado de personagens amadas do Super Mega Baseball. Joga numa liga de lendas do baseball com equipas organizadas por época, ou mistura as coisas com o Shuffle Draft, um novo recurso que permite que faças draft de Legends e Super Mega All-Stars para criar um elenco exclusivo.

Novas plataformas & Cross-Play: Super Mega Baseball 4 está a expandir-se para a PlayStation 5 e Xbox Series X|S pela primeira vez, incluindo cross-play importantíssimo em Pennant Race e Online Leagues em novas plataformas, bem como na PlayStation®®4, Xbox One, Nintendo Switch™ e PC.

Principais solicitações da comunidade: Das melhorias no modo Franquia ao novo recurso inspirado no deck Shuffle Draft, passando pela expansão dos Traços do Jogador a um novo sistema de Química de Equipa que adiciona uma nova camada de estratégia, dezenas de atualizações solicitadas pelos fãs - caminhadas e corredores automáticos, jogadores bidirecionais, bullpens expandidos, pools de agentes livres personalizáveis e muito mais – tudo combinado para adicionar uma nova profundidade de jogabilidade.

Creators Classic League: Uma nova liga com a qual os jogadores podem escolher jogar, constituída por alguns dos maiores nomes do mundo do fandom de baseball, incluindo Jomboy Media, Mighty Goat, Koogs46, Shelfy, Fuzzy e muitos mais!

Visuais revistos: Experimenta o baseball autêntico e cinematográfico, alimentado por novas câmaras, animações de cutscene e iluminação, e que proporciona um ambiente realista em todos os estádios.

Áudio atualizado: Novos efeitos de multidão, locução e foley dão ao áudio uma grande atualização do home plate para as bancadas durante todo o jogo. Além disso, os jogadores estarão imersos pelos sons do baseball com uma banda sonora totalmente nova com música licenciada e original.

Os fãs de baseball podem ficar por dentro de tudo sobre o Super Mega Baseball 4 através do Twitter: @supmegbaseball, Instagram: @supmegbaseball, Facebook: Super Mega Baseball, TikTok: @supmegbaseball e YouTube: @supermegabaseball

EA SPORTS Super Mega Baseball 4 é desenvolvido em Victoria, British Columbia pela Metalhead para a PlayStation 4, PlayStation®®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ e PC via Steam®. Membros do EA Play† no Xbox, PlayStation e Steam podem desbloquear um teste de 10 horas do Super Mega Baseball 4.