Decorreu esta semana a 14.ª jornada da Superliga de CS:GO e aproximamo-nos a passos largos da Final Four. Os Offset Esports são a primeira equipa a confirmar presença na fase final da competição.

A jornada arrancou na segunda-feira, como habitual, com o empate entre os HEXAGONE e os GALATICS, o atual segundo e quarto lugar, respetivamente. Com este empate, os GALATICS descem para quarto lugar, ficando apenas a um ponto do terceiro, os PANTHERS. Cada equipa venceu a sua map-pick (16-07 em Inferno para os HEXAGONE e 16-06 em Mirage para os GALATICS) e Filipe "wrecky" Martins levou o MVP para casa.

No segundo dia, assistimos a uma vitória por parte do TEAM HD frente ao EXOTIC ESPORTS, com resultados 16-3 e 16-1, nos mapas Cache e Mirage respetivamente. Este resultado permitindo-lhes alcançar o quarto lugar, em igualdade pontual com os GALATICS. Uma vitória que veio provar o empenho e dedicação dos TEAM HD e a sua vontade de alcançar na Final Four, a realizar dia 16 de junho. Filipe "NOPEEJ" Martins foi o MVP.

A segunda e última partida do dia, colocou frente-a-frente duas equipas que se encontram em luta cerrada no apuramento para a Final Four, os PANTHERS e os EGN. Com este empate, os PANTHERS garantiram o terceiro lugar na tabela classificativa com 17 pontos. A primeira vitória foi para os EGN por 16-08 em Inferno. Contudo, as panteras conseguiram dar a volta ao resultado com uma vitória de 16-13 no seu Map-pick (Mirage).

O último jogo da jornada decorreu quarta-feira e opôs os DEFS aos OFFSET, já apurados para a Final Four e estando neste momento a 2 pontos de garantir o 1.ªlugar na liga. Os DEFS, ainda com dois jogos em atraso, perderam em ambos os mapas por 16-05 em Inferno e 16-0 no 2.ª mapa (Cache), numa clara demonstração de força por parte dos OFFSET. Por parte de Tiago "Just" Moura, que levou o título de MVP do jogo para casa.



