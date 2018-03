Arrancou a 2.ª edição da Superliga de CS:GO. A primeira jornada da competição ficou pautada pelo equilíbrio, com duelos bastante disputados.

Para a primeira jornada da competição temos um grande jogo reservado, opondo as equipas dos Offset e dos Panthers. No final, os Offset confirmaram o estatuto de favoritos, levando a vitória por 2-0 neste BO2, apesar de uma boa réplica das panteras que mostraram que podem dar luta a qualquer equipa da liga. Na memória fica um jogo que não primou propriamente pela qualidade tática, mas sim pelas grandes jogadas individuais. Paulo "PR" Silva foi considerado o MVP do jogo.

No segundo dia de competição, os campeões em título yng Sharks, defrontaram os Exotic que apresentaram uma equipa completamente renovada. O jogo foi uma amostra de qualidade por parte dos tubarões que, mesmo com jogadores com ping acima de 200ms, atropelaram por completo a equipa dos Exotic no 1.º mapa, e dominaram o 2.º com estilo, já com coachi a substituir exit. A reter fica uma grande exibição dos Sharks que fica marcada por uma notável falta de experiência por parte da equipa dos Exotic. A Vitória dos tubarões foi de 2-0, com a nova contratação dos yng Sharks, Jhonatan "JNT" Silva foi o melhor jogador no servidor.

Os vice-campeões Hexagone encontraram os Team HD, encontro este que se antevia bastante equilibrado, devido ao facto de estarmos diante de duas equipas de Top-5. Se de um lado tínhamos uns Hexagone com uma equipa totalmente nova e que ainda ninguém tinha uma opinião formada sobre ela, do outro tínhamos os Team HD que, com a contratação de Pedro "Million" Teixeira, pareciam melhor que nunca, o que na realidade não se concretizou. Acabámos por assistir a dois grandes jogos por parte dos Hexagone que mostraram ter muito para dar na liga. Do lado dos Team HD, denotou-se alguma falta de sinergia. O MVP da 1ª edição da Superliga foi o MVP do jogo – Rui "Shouw" Reis, num jogo vencido pelos Hexagone por 2-0.

No último dia, assistiu-se ao jogo mais equilibrado da jornada - Galatics vs Defining Stars – e ao primeiro empate (1-1). Um jogo bastante agradável de se assistir com duas equipas bastante bem preparadas para a sua "map pick". Se de um lado tivemos uns Galatics que primaram pela sua qualidade individual para levar para casa um Inferno relativamente fácil, do outro tivemos a equipa dos Defs que se muniu da sua qualidade tática para levar a melhor num Overpass relativamente controlado. Outro velho conhecido do CS:GO nacional, Joel "gaxyeh2s" Meira foi considerado o MVP.

O 5.º e último jogo da jornada opôs Electronik Generation e Eyeshield, duas equipas que provaram após este jogo que vão dar tudo por um lugar na Final Four. Se em Inferno, vimos um completo domínio por parte dos EGN, no segundo mapa em Train, a história foi bem diferente com uns Eyeshield a apresentarem-se de cara lavada e que se muniram da sua qualidade individual para conseguir arrancar uma vitória bastante complicada, já em overtime. O resultado final (1-1) acaba por espelhar o desempenho das duas equipas nos dois mapas. Mário "fyx" Rodrigues dos Eyeshield foi considerado o MVP.