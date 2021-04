Supertaça eLiga Portugal Uber Eats disputa-se esta quarta-feira

Disputa-se esta quarta-feira o terceiro troféu da temporada da eLiga Portugal. Na luta estão as duas equipas que já levantaram uma taça esta época – CD Nacional Apogee e SC Braga – e os finalistas vencidos – Portimonense e eFCPorto SoccerSoul.

A Supertaça eLiga Portugal Uber Eats reúne assim as quatro equipas com o melhor desempenho nesta temporada, num formato final four.

A primeira meia-final vai opor o SC Braga, vencedor da eLiga Portugal Uber Eats, ao Portimonense, finalista vencido da Taça eLiga Portugal Allianz. Já o segundo encontro vai ser disputado entre o CD Nacional Apogee, equipa que conquistou o primeiro troféu da época, e eFCPorto SoccerSoul, conjunto derrotado pelo Campeão Nacional.

À semelhança das restantes competições da eLiga Portugal, o resultado dos jogos será o agregado das duas mãos, disputadas respetivamente pelos dois atletas das equipas.

Três jogos, três mil euros

O prize pool da competição é de três mil euros, que serão divididos pelos dois finalistas: Vencedor – 2000€ ; Finalista vencido – 1000€ .

O pontapé de saída está marcado para as 18H30, com todos os encontros transmitidos em direto no Twitch da Liga Portugal.