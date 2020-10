Surpresa na Final Nacional do Red Bull Untapped

Contrariando o favoritismo do Vice-Campeão do Mundo da Magic Pro League, André "McLovin" Santos venceu no último fim-de-semana a Final Nacional do Red Bull Untapped. Uma prestação que lhe abriu as portas para uma presença na Final Mundial, onde terá pela frente 15 jogares e o incentivo de um "prize pool" de 75 mil dólares.

Imparável. Foi assim o percurso de André "McLovin" Santos durante a Final Nacional do Red Bull Uptapped, realizada no último fim-de-semana em Lisboa. Esta jornada de "Magic: The Gathering Arena" arrancou num formato online que apurou o Top 4, seguindo-se um confronto presencial em estúdio.

A surpresa foi tanto maior tendo em conta a presença nesta competição de Márcio "Kbol" Carvalho, Vice-Campeão do Mundo da Magic Pro League. Este atleta começou a perder, mas depois recuperou a tempo de garantir a passagem para o segundo dia do campeonato, integrando o Top 4. No entanto, acabou por capitular face a André "McLovin" Santos no jogo pelo título (2-0), num desfecho inesperado para todos aqueles que acompanham esta disciplina do gaming. Com 24 anos, o Campeão português – que concilia a vida académica (estuda Gestão no ISCTE) com esta paixão, diz-se "confiante e bem preparado para a Final Mundial", onde espera "alcançar um bom resultado".

André "McLovin" Santos, arrecadou assim o maior prize pool alguma vez visto num torneio em Portugal (8 mil dólares) e carimbou o passaporte para a Final Mundial do Red Bull Untapped, que se realiza no próximo mês com um incentivo de peso: um prize pool de 75 mil dólares!