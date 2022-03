Switch: Acelera a fundo e expande a tua experiência com Mario Kart 8

Dê um passeio nostálgico pela história de Mario Kart com Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais e atravesse a meta de 48 pistas remasterizadas. Neste DLC pago*, serão lançadas oito pistas de cada vez, em seis partes, até ao final de 2023. Todas podem ser jogadas localmente ou online**, com a primeira parte já disponível. Veja o trailer Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais (Nintendo Switch) – parte 1, já disponível! no canal do YouTube da Nintendo PT.

A primeira parte inclui a Taça Turbo Dourada e a Taça Gato da Sorte, onde os jogadores poderão subir escadas rolantes e atravessar as montras da pista Centro Comercial Coco (Mario Kart Wii)l, desviar-se de pedregulhos em Monte Achocolatado (Mario Kart 64), correr através de ruidosas multidões no Circuito do Toad (Mario Kart 7), deambular sobre as nuvens no Jardim Celeste (Mario Kart: Super Circuit) e vencer o tráfego intenso das Colinas Cogumelo (Mario Kart DS). E pela primeira vez, poderá escolher o caminho a seguir em Velocidade em Tóquio (Mario Kart Tour), Avenidas de Paris (Mario Kart Tour) e em Mansão Ninja (Mario Kart Tour).

Torne Mario Kart 8 Deluxe ainda mais divertido com Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais e experiencie mais rampas, loops, curvas e saltos à medida que cada uma das seis partes vai ficando disponível. Os jogadores podem desfrutar de todas as seis partes de Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais sem custo adicional, com uma assinatura paga do Nintendo Switch Online + Pack de expansão, ou comprando o Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais, disponível na Nintendo eShop separadamente.