Switch é a consola Nintendo mais vendida de sempre em Portugal

A Nintendo Switch é agora a consola Nintendo mais vendida de sempre em Portugal. Tudo começou em 2017 com a chegada da Nintendo Switch. Os jogadores passaram a experienciar uma consola doméstica que permite jogar, mesmo sem acesso a uma TV. A Nintendo Switch foi pensada para se adequar à sua vida, transformando-se entre uma consola doméstica e uma consola portátil num piscar de olhos. A consola permite que os jogadores desfrutem de jogos em HD na TV, em modo de superfície estável, ou em modo portátil. Com várias opções multijogador, desde cooperação local e sem fios local até jogos online, a Nintendo Switch permite que se partilhe a diversão em qualquer lugar.

Viajemos ainda mais para trás, para 2009. Foi nesse ano que a Nintendo abriu as suas portas em Portugal, encetando uma série de iniciativas que promoviam a diversão e a acessibilidade da Wii e da Nintendo DS. Esta última conquistou uma vasta audiência e, na altura, a Wii viria mesmo a tornar-se na consola Nintendo mais vendida em Portugal.

Desde o lançamento da Nintendo Switch, em 2017, que um pouco por todo o mundo as pessoas se renderam à versatilidade e sempre crescente catálogo de jogos da consola. Este sucesso levou a que a família se expandisse. Hoje a família Nintendo Switch é composta pela Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch – Modelo OLED.

Veja em baixo o top dos 5 jogos, publicados pela Nintendo, mais vendidos em Portugal:

1 - Mario Kart 8 Deluxe

2 - Super Mario Odyssey

3 - Animal Crossing: New Horizons

4 - Pokémon Sword e Pokémon Shield

5 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Até hoje, a família de consolas Nintendo vendeu mais de 122,55 milhões de unidades em todo o mundo.