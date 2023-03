Sword Art Online Last Recollection chega a 6 de outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No ano do 10º aniversário da Sword Art Online há novidades a caminho. 6 de outubro de 2023 marca o início de uma nova aventura para Kirito e para os seus amigos na sua busca para proteger o mundo.

SWORD ART ONLINE Last Recollection oferece uma história alternativa do anime original Sword Art Online, mantem a configuração sombria do Underworld War arc e seus intensos momentos de ação enquanto introduz novas personagens.

Enquanto isso, os fãs podem desfrutar de um deleite com o videoclipe que relembra toda a história da série de anime e videogames Sword Art Online: aqui

SWORD ART ONLINE Last Recollection está programado para ser lançado no dia 6 de outubro de 2023, para a Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.