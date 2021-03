Taça de Portugal eFootball: Jogos estão definidos

Está definido o alinhamento de jogos da Taça de Portugal eFootball. O sorteio dos 16avos de final da Prova Rainha foi realizado esta sexta-feira e em competição vão estar os 33 clubes participantes no FPF Masters eFootball. Ficou ainda definido o caminho até à Final Four.

O modelo será de 1vs.1 (dois jogos e passa quem tiver melhor agregado) e os clubes elegeram um atleta para disputar a primeira fase da competição, agendada para este domingo (14 de março), com transmissão na plataforma Advnce da SIC, na Twitch, posição 110 do MEO e 503 da NOS (BOX UMA). Desta fase vão sair os quatro clubes finalistas para competir na decisiva Final Four - com data ainda por definir - para a disputa do troféu da Taça, numa experiência única no Jamor.

Confira o alinhamento dos 16avos de final:

GeekCase vs. Boavista FC

SC Farense vs. GD Tourizense

FC Famalicão vs. CS Marítimo

Grow UP vs. eFC Porto SoccerSoul

K1CK vs. CD Feirense

Leões Porto Salvo vs. Vitória SC

Apogee vs. CD Nacional

For The Win vs. EGN

BP Kings vs. Sporting CP

Gil Vicente FC vs. Estoril Praia

Offset vs. TS Warrior

Blues vs. Native2Empire

SC Braga vs. Diogo Jota Esports

Sintrense SAD JAX vs. Académica Coimbra

Nplay GTZ Bulls vs. Plutoinos PassaFrente

Rhyno vs. Vencedor do Estrela da Amadora x CD Tondela