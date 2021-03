Taça de Portugal regressa com o Masters!

É já este domingo que regressa a Taça de Portugal de futebol virtual. Inserida no FPF Masters eFootball, a Prova Rainha será disputada pelos 33 clubes inscritos na competição.





O modelo será de 1vs.1 (dois jogos e passa quem tiver melhor agregado) e os clubes vão eleger um atleta para disputar a primeira fase da competição, agendada para este domingo (14 de março), com transmissão na plataforma Advnce da SIC, na Twitch, posição 110 do MEO e 503 da NOS (BOX UMA). Desta fase vão sair os quatro clubes finalistas para competir na segunda e decisiva fase - com data ainda por definir - para a disputa do troféu da Taça, numa experiência única no Jamor.O sorteio da primeira fase da Taça de Portugal decorre já esta quinta-feira no pré-show do FPF Masters eFootball a partir das 18h15. O pontapé de saída na Taça de Portugal está agendado para domingo às 13h15 com transmissão em direto na plataforma Advnce da SIC, com a promessa de uma tarde de futebol virtual ao mais alto nível e comentários de BombNuker e Syfoe.Recorde-se que esta prova está inserida no FPF Masters eFootball e faz parte da preparação da Seleção Nacional de Futebol Virtual para a FIFAe Nations Cup 2021.