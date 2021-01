Taça eLiga Portugal Allianz: Aqui está o resultado do sorteio

Na Semana do Futebol, não podia faltar o futebol… virtual. Os melhores jogadores de FIFA em Portugal vão agarrar no comando e regressar à competição com o objetivo de marcar presença na final da Taça eLiga Portugal Allianz, em Leiria.

Este ano a competição estreia um novo formato e há, desde logo, uma garantia: não há margem para erros. As duplas vão defrontar-se em formato eliminatório, até que sejam conhecidas as duas equipas que vão marcar presença na final. Mais imprevisível, mais emocionante!

O torneio será disputado no modo FUT do FIFA21, na Playstation 4, e cada eliminatória implica dois jogos 1V1, com um Prize Pool de quatro mil euros em jogo.

A final está marcada para dia 17 de janeiro, no Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa, palco que recebe pela primeira vez a Final Four da Allianz CUP e onde será coroado, dias mais tarde, o novo Campeão de Inverno.

Ronda 1:

SC Braga - SC Farense

Ronda 2:

Rio Ave FC K1CK - Vencedor Ronda 1

CD Nacional - Sporting CP eSports

eFCPorto SoccerSoul - Santa Clara

Boavista FC - Moreirense FC EGN Esports

Marítimo Madeira - Portimonense

FC Famalicão - Vitória SC

Gil Vicente FC - FC Paços de Ferreira

CD Tondela eSports - Belenenses SAD