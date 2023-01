Taça eLiga Portugal: Apurados para a Final Four definidos esta terça-feira

Os nomes das quatro equipas que vão a Leiria lutar pelo título de Campeão de Inverno da eLiga Portugal são conhecidos esta terça-feira.

Os Quartos de Final da Taça eLiga Portugal jogam-se a partir das 18H00 e podem ser acompanhados, como todos os jogos da competição, em direto na twitch da Liga Portugal.

O pontapé de saída é dado por Marítimo K1CK e FC Paços de Ferreira DJE, duas equipas que nunca chegaram à derradeira fase da competição. Por outro lado, insulares e castores lideram em igualdade pontual o Grupo A da eLiga Portugal, seguindo ambos sem derrotas em toda a época.

O segundo semifinalista será o vencedor do embate entre SC Braga EGN e Rio Ave FC, que na passada ronda eliminaram, respetivamente, FC Famalicão e Portimonense SC. Os minhotos venceram todos os encontros que disputaram esta temporada, ao passo que os vilacondenses empataram os quatro jogos disputados na eLiga Portugal, mas superaram a equipa de Portimão pela margem mínima nos Oitavos de Final.

Segue-se o embate entre o Estoril Praia 22 - o melhor ataque da competição, com 11 golos - e o Vitória SC, equipa que eliminou o CD Santa Clara na ronda anterior.

Já o último semifinalista será o vencedor do dérbi da invicta. O Boavista FC, que ultrapassou na passada ronda o Gil Vicente FC Vincera, mede forças com o eFCPorto SoccerSoul, que veceu o inédito clássico frente ao Benfica Teleperformance. Os dragões são, de resto, os atuais detentores do troféu e a única em prova que já marcou presença na Final Four.