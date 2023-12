Taça eLiga Portugal: conhecido o caminho até Leiria

Realizou-se, esta sexta-feira, o sorteio da Taça eLiga Portugal, onde se ficou a saber o caminho até à Final Four, em Leiria.Os campeões em título da prova, Estoril Praia 22 Esports, vão disputar a partida que antecede os oitavos de final, defrontando o Estrela da Amadora. O vencedor desse encontro tem à espera o Gil Vicente Apogee.Já o campeão nacional em título, Benfica Teleperformance, arranca a Taça eLiga Portugal diante do GD Chaves SAD/Esports. O eFCPorto SoccerSoul, vencedor da edição de 2021 da prova, defronta o FC Arouca by Quest.Recorde-se que os quatro semifinalistas apurados vão seguir para Leiria, onde, no dia da anterior à final da Allianz Cup, será também coroado o novo Campeão de Inverno de Futebol Virtual.