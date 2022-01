Taça eLiga Portugal está de volta: conhece o sorteio!

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está de volta a Taça eLiga Portugal! A competição de eliminatórias da eLiga Portugal vai decorrer durante o primeiro mês do ano, com a Final Four agendada para dia 29 de janeiro, data em que será também disputada a final da Allianz CUP.

Com os 18 clubes que compõe a Liga Portugal bwin a disputar a maior fatia do prize pool de quatro mil euros, os primeiros encontros decorrem já este sábado, dia 15.

Num inovador formato 2x2, quatro equipas vão garantir um lugar na Final Four, ao longo de duas tardes de grandes jogos, transmitidos integralmente no canal da Liga Portugal na Twitch.

Sorteio

Eis o resultado do sorteio completo:

(Vencedor BFS eSports x FC Paços de Ferreira DJE) – SC Braga

(Vencedor Gil Vicente SAW x CD Tondela) – Moreirense FC

FC Famalicão – Vitória SC

FC Vizela – Benfica eSports

Boavista FC – Sporting CP

eFCPorto SoccerSoul – CS Marítimo K1CK

FC Arouca by Quest – Estoril Praia

CD Santa Clara Fourteen esports – Portimonense