Taça eLiga Portugal está de volta: já são conhecidos os finalistas!

Após um fim de semana de muito futebol virtual, já são conhecidas as quatro equipas que vão a Leiria, no mesmo dia em que será conhecido o novo Campeão de Inverno, lutar pela conquista da Taça da eLiga Portugal.

O primeiro conjunto apurado foi o Gil Vicente SAW, que no caminho bateu três adversários. Por sorteio, os gilistas foram uma das quatro equipas a disputar a pré-eliminatória, na qual bateram o CD Tondela, por 4-0.

A formação de Barcelos ultrapassou então o Moreirense FC EGN, por 5-4, tendo carimbado a presença em Leiria com um triunfo por 2-0, frente ao SC Braga.

Em Leiria, os gilistas vão defrontar, na meia-final, o FC Vizela, que começou por eliminar o Benfica eSports, com uma vitória por 4-2.

Já nos quartos de final, Dallano e Rodrigo precisaram de sofrer para ultrapassar o FC Famalicão. Após um 0-0 no tempo regulamentar, a formação de Vizela foi mais competente nos penáltis e seguiu em frente.

Do outro lado do quadro, o eFCPorto SoccerSoul garantiu o seu lugar em Leiria ao bater CS Marítimo K1CK e Boavista FC. Após a vitória por 6-2 frente aos insulares, os dragões foram a melhor equipa do dérbi da invicta, triunfando por 3-1.

Por fim, a derradeira vaga foi ocupada pelo FC Arouca by Quest, que conta com o talento de Rasta Artur e Tiago, que venceram a última edição da prova, então ao serviço do CD Nacional.

Os arouquenses começaram por ultrapassar o Estoril, com uma vitória por 2-1, e demonstraram a sua força nos Quartos de final, ao bater o CD Santa Clara Fourteen eSports por 5-0.

A Taça eLiga Portugal regressa agora dia 29 de janeiro, data em que, no Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa, decorrerá a Final Four que vai coroar o vencedor.