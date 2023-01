Taça eLiga Portugal: FC Paços de Ferreira DJE confirma bom momento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chegou ao fim o primeiro dia da Taça eLiga Portugal. Cumprida a primeira eliminatória, e três jogos dos oitavos de final, já cinco equipas ficaram pelo caminho, e outras tantas têm, para já, motivos para sorrir.

O primeiro triunfo da noite pertenceu ao Sporting CP, que eliminou o FC Arouca by Quest. Os arouquenses não vão repetir a presença na Final Four, apesar de até terem vencido o segundo encontro, por 2-1. Contudo, a vitória de BAlmeida na primeira partida, por 4-2, foi suficiente para garantir a passagem dos leões aos Oitavos de Final.

Quem também seguiu para o top-16 foi o Estoril Praia 22, que venceu ambos os jogos frente ao Casa Pia FTW, perfazendo um 6-4 que garantiu a passagem.

Já na primeira ronda dos oitavos de final, o FC Paços de Ferreira DJE, que lidera o Grupo A da eLiga Portugal, confirmou que vive um bom momento. Os castores venceram o primeiro jogo frente ao GC FC Vizela, por 2-0, e confirmaram a passagem aos quartos de final com novo triunfo, desta feita por 3-0.

A segunda equipa a garantir um lugar entre os oito melhores foi o Rio Ave FC, num duelo equilibrado frente ao Portimonense. Ao empate na primeira mão, 2-2, seguiu-se uma vitória por 3-2 que apurou os vilacondenses.

No derradeiro encontro da noite, o Vitória SC superou o CD Santa Clara por 3-2. Os açorianos até venceram o primeiro encontro, por 1-0, mas os conquistadores responderam na segunda mão e, com um golo ao cair do pano, alcançaram o 3-1 que permitiu a reviravolta.

Os resultados de todos os jogos, bem como o emparelhamento das próximas fases, podem ser consultados aqui.

A Taça eLiga Portugal volta amanhã, uma vez mais em direto no canal da Liga Portugal na Twitch a partir das 18h00. Definidos vão ficar os restantes lugares nos quartos de final, prometendo o Benfica Teleperformance - eFCPorto SoccerSoul (o primeiro jogo entre águias e dragões da história do futebol virtual) ser um dos grandes momentos da noite.