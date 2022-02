Talento espanhol Adriman vai jogar a eLiga Portugal

É um reforço bomba para o FC Paços de Ferreira DJE. Adriman, talento da equipa espanhola DUX Gaming, fechou um acordo para disputar o Campeonato Nacional de Futebol Virtual ao serviço dos castores.

Na eLiga Portugal, o FC Paços de Ferreira tem uma parceria com a Diogo Jota Esports, equipa do avançado do internacional português formado no clube. Adriman – que na última temporada conquistou a eLaLiga Santander Cup – vai ser, por isso, colega de Jafonsogv, TOP 5-8 da Europa Oeste em 2021, Afonso Dantas e Rachuanic, irmão do craque do Liverpool FC.

Atualmente, concluídas três jornadas, o FC Paços de Ferreira DJE ocupa o sexto lugar do Grupo B, precisando por isso de subir duas posições para marcar presença nos Playoffs da eLiga Portugal.

Acompanha todas as novidades da eLiga Portugal no instagram ou em esports.ligaportugal.pt