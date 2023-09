Tales Of Arise - Beyond The Dawn chega em novembro

Às vezes uma história acabou, mas não totalmente. Mais de um ano se passou desde a conclusão de Tales Of Arise, mas há mais na história que ainda não foi contado.

Entra em Tales Of Arise - Beyond The Dawn a próxima expansão para o premiado JRPG (Japanese Role-Playing Game) da Bandai Namco Europe. Com mais de 20 horas de conteúdo de jogo, a nova expansão adiciona novas missões, masmorras, lutas contra chefes e um novo arco de história épico, tudo dentro do pano de fundo de um belo mundo de fantasia em evolução. Tales Of Arise - Beyond The Dawn estará disponível a 9 de novembro, para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam.

Tales Of Arise - Beyond The Dawn começa um ano após a conclusão dos Tales Of Arise original. Alphen e o resto dos The Six são apanhados entre serem referenciados como os Liberating Heroes de Dahna e insultados como os Destroyers of Rights por Renans. Por acaso, eles encontram a enigmática Nazamil, uma jovem poderosa que é filha de um senhor Renan e um escravo Dahnan. Os The Six oferecem-se para proteger Nazamil, mas muito mais se vai desenrolar à medida que os jogadores progridem e se relacionam com seus companheiros tendo de enfrentar um mundo dividido após a fusão de Rena e Dahna. Nesta expansão, os jogadores vão viver novos desafios emocionantes e ver um mundo ao mesmo tempo familiar, mas evoluído.