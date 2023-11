Tales of Arise – Beyond the Dawn já está disponível

A Bandai Namco Europe anunciou esta sexta-feira o lançamento de Tales of Arise – Beyond the Dawn, a expansão para Tales of Arise, vencedor do melhor jogo JRPG no Game Awards 2021. Tales of Arise – Beyond the Dawn está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

A história de Tales of Arise – Beyond the Dawn passa-se um ano após os eventos de Tales of Arise, onde Alphen e seus companheiros têm que viver num mundo mesclado, presos entre serem os Heróis Libertadores de Dahna ao mesmo tempo em que são os Destruidores de Direitos de Renans. Com uma forte divisão entre as duas populações que agora devem partilhar o mesmo mundo, os Six conhecem a enigmática Nazamil, uma jovem poderosa que é filha de um senhor Renan e um escravo Dahnan. Eles terão de protegê-la e vão relacionar-se com ela durante a sua jornada para trazer a paz ao mundo.

Junto com o lançamento de Tales of Arise – Beyond the Dawn, a banda sonora da expansão está disponível nas principais plataformas de streaming aqui.

De recordar que o jogo principal é necessário para jogar a expansão.