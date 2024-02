Tales of Kenzera: ZAU garantido no Steam Next Fest

Tales of Kenzera™: ZAU, o jogo de plataforma, ação e aventura da EA Originals e da Surgent Studio, fará parte da celebração de vários dias do Steam Next Fest, que começa às 18h00 de 5 de fevereiro até ao dia 12 de fevereiro. Os jogadores que quiserem experimentar o jogo mais cedo podem a partir de hoje fazer o download e experimentar a primeira demonstração jogável, que inclui as duas primeiras partes do jogo e novas habilidades.

Além disso, para celebrar a inclusão do jogo no NextFest, o fundador do Surgente, Abubakar Salim, e um convidado especial vão jogar Tales of Kenzera: ZAU na página inicial do jogo no Steam. A transmissão irá decorrer a partir de 5 de fevereiro às 21h00 AQUI.

Inspirada na jornada pessoal do fundador da Surgent Studios e ator nomeado para um BAFTA, Abubakar Salim, Tales of Kenzera: ZAU conta como ele lidou com a perda do pai e do profundo vínculo mútuo pelos videojogos, esta caminhada pessoal presente em Tales of Kenzera: ZAU é ainda uma celebração ao pai de Abubakar, que através de uma jogabilidade sincera ao estilo metroidvania para um jogador, mostra como a grandeza vem da resiliência e da experiência de encontrar esperança e coragem após a perda.