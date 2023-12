Tales of Kenzera: Zau já chegou e promete revolucionar

Hoje, a Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) e a Surgent Studios revelaram Tales of Kenzera™: ZAU, um sincero jogo de plataforma de ação e aventura para um jogador que traz uma nova visão sobre a experiência de encontrar esperança e coragem após a perda. Inspirado na jornada pessoal do fundador da Surgent Studios e ator nomeado para um BAFTA, Abubakar Salim, que lida com a perda do seu pai e o profundo vínculo mútuo dos videojogos, Tales of Kenzera: ZAU celebra o pai de Abubakar através de um jogo de plataforma de ação e aventura estilo metroidvania, enquanto mostra como a grandeza vem da resiliência.

"Por muito tempo, lutei para encontrar uma maneira de comunicar a minha jornada com o luto. Agora ser capaz de fazer isso através da história da perda, crescimento e cura de Zau em Tales of Kenzera: ZAU parece-me tão acertado", disse Abubakar Salim. Os jogos para mim são o meio mais poderoso para partilhar histórias. O meu falecido pai apresentou-me a este meio – videojogos - e que melhor maneira de o homenagear, e ao nosso relacionamento e amor do que através desta experiência? Estou extremamente agradecido e orgulhoso da equipa de criativos que ajudaram a criar o Surgent Studios, e estou muito feliz por ter a EA Originals a proporcionar a plataforma e o espaço para partilhar esta história com eles."

Publicado sob o selo EA Originals e desenvolvido pelo Surgent Studios - um estúdio de produção transmedia fundado e liderado por Abubakar – Tales of Kenzera: ZAU convida os jogadores a entrarem na pele de Zau, um herói enlutado numa missão para trazer o seu amado pai de volta das garras da morte. Guiado por Kalunga, o Deus da Morte, Zau percorre reinos místicos 2.5D para aproveitar os poderes cósmicos do xamã guerreiro. Tales of Kenzera: ZAU convida os jogadores a embarcar numa jornada de cura espiritual, onde os momentos mais difíceis deslindam no que se pode tornar realmente esta caminhada. O jogo será lançado a 23 de abril de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam, Epic Games Store e app da EA.

"O princípio fundador da EA Originals é fornecer meios e suporte a talentos emergentes para o desenvolvimento de jogos, permitindo que os criativos tragam as suas narrativas ousadas e visionárias para um público global de videojogos", disse Jeff Gamon, Director Geral da EA Partners. "O nosso entusiasmo pela visão tocante de Abu, que se baseia na sua história familiar e num milénio de mitologia bantu, impulsionou o nosso apoio e crença no Surgent Studios desde o seu início. A equipa da EA Originals tem muito orgulho em apoiar Abu com a partilha de uma experiência verdadeiramente inesquecível e comovente com o mundo."

Revela-se nas belas mas traiçoeiras terras de Kenzera, Tales of Kenzera: ZAU é inspirado em contos Bantu, incontável com caos e ordem, memórias de xamãs antigos, espíritos sagrados e criaturas fascinantes. Os jogadores podem empunhar e expandir poderes cósmicos das máscaras do Sol e da Lua para derrotar espíritos inquietos em combates rítmicos; podem manipular o tempo e cristalizar inimigos ao usarem os poderes da máscara da Lua, ou lançar fogo com a Máscara do Sol – tudo em animações meticulosamente feitas à mão. Definido pela compositora multipremiada, a encantadora banda sonora original de Nainita Desai, e a busca de Zau para se tornar num digno curandeiro espiritual acontece em vários ambientes únicos e vibrantes.

Tales of Kenzera: ZAU será lançado a 23 de abril de 2024 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam, Epic Games Store e app da EA por 19,99€. As reservas já estão disponíveis e incluem dois pontos xamã que desbloqueiam até duas habilidades no jogo, a variante de efeito visual Blessing de Kalunga, bem como Tales of Kenzera: ZAU digital companion comic, Soulshifters, que mergulha mais a fundo na rica lore de Kenzera.