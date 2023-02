Tales of Symphonia Remastered chegou ao mercado

A Bandai Namco Europe S.A.S. lança hoje Tales of Symphonia Remastered, uma versão remasterizada de um dos mais amados Tales Of stories.

Há quase 20 anos, em 2003, o jogo original Tales of Symphonia foi lançado e rapidamente se tornou um dos episódios mais bem-sucedidos da série Tales Of. Tales of Symphonia Remastered traz de volta este clássico com melhorias visuais em HD, melhorias no gameplay e novas funcionalidades.

O título já está disponível na PlayStation®4, Xbox One e Nintendo Switch™ e é compatível com a PlayStation 5 e Xbox Series X.

Em Tales of Symphonia Remastered, velhos fãs e recém-chegados vão jogar juntos ao lado de Lloyd Irving e dos seus amigos enquanto tentam salvar os mundos de Sylvarant e Tethe'alla, amaldiçoados a um destino onde o renascimento de um implica a destruição do outro. Os jogadores podem experimentar um enredo profundo com personagens cativantes e complexas, enquanto desfrutam das belas cutscenes anime desenhadas pelo renomado artista Kosuke Fujishima, que trabalhou em contos de histórias anteriores.

Os jogadores podem descobrir ou recobrir a história dos Tales of Symphonia, sozinhos ou com até quatro jogadores durante batalhas, com uma variedade de estratégias e sistemas de batalha, tais como combinações que combinam livremente uma variedade de "Skills/Magic", Mystic Artes com efeitos chamativos, e Unison Attack, técnicas coordenadas que podem desencadear poderosas séries de ataques.